- Hvordan har du forberedt dig til rollen som Nanna?

- Stoffet har været nemt at gå til, og derfor tror jeg også, det er en serie, mange vil kunne lide at se. Den handler om kærlighed og parforhold, hvilket er noget af det vigtigste i mange menneskers liv. Jeg har efterhånden meget erfaring med kærlighed og er en meget voksen kvinde. Det har jeg trukket på. På alle mulige måder. Det har været nemt og sjovt at gå til.

- Hvad har du bedst kunnet lide ved at spille hende?

- At undersøge og dyrke nogle af de ting, som vi mennesker er mindre stolte af. Det kontrollerende og dominerende, som min rolle også har. Og dyrke det lidt. Vi taler tit om, at man altid skal forsvare sin karakter, og det kan man sagtens, fordi de træk netop er menneskelige. Det er tit, at vi ønsker at være på en bestemt måde, mens vi er ubevidste om, hvordan vi påvirker andre. Det er spændende.

- Hvordan har det været at spille over for Johannes Nymark (den anden hovedrolle, red.)?

- Fantastisk. Den var der lige med det samme. Han er så åben og nærværende, og vi fandt en stærk kemi fra begyndelsen. Vi har været meget enige og åbne. Jeg har været helt vild med at spille sammen med ham, han er super-dygtig.

- Jeg blevet bedre til at sige nej. Arbejde er ikke det vigtigste, og man er nødt til at finde en balance, konstaterer Lærke Winther. Foto: Nanna Navntoft

Lærke Winther 44 år.

Spiller rollen som Nanna i TV2’s ’Mellem os’.

Også kendt fra blandt andet TV2-serien ’Dicte’.

Uddannet fra The Arts Educational School i London.

- Hvordan får du selv familie og arbejde til at gå op?

- Jeg forsøger at være bevidst om både arbejd-, fritids- og familieliv. Den seneste periode har jeg først lavet en spillefilm og så en tv-serie. Hvis jeg også skal kunne være noget for min mand og børn, så ved jeg, at jeg bliver nødt til at holde pauser. Så man siger nej til at arbejde for at sige ja til kærligheden.

- Er du blevet bedre til at lave den prioritering med alderen?

- Jeg har altid været bevidst om det, men jeg er blevet bedre, fordi jeg er blevet bedre til at sige nej. Arbejde er ikke det vigtigste, og man er nødt til at finde en balance. Når man laver en serie eller en spillefilm, så er der ikke noget overskud. Man står op klokken halv fem om morgenen og kommer hjem igen klokken syv om aftenen. Så er der ikke noget tilbage at give. Der skal pauser til.

Privat er Lærke Winther gift med Thomas Ravn. Til sammen har parret to børn. Foto: Jonas Olufson

- Hvad skal du lave det næste stykke tid?

- Jeg prøver at gøre mig umage med nogle af de andre ting: invitere vennerne på besøg, lave dejlige ting med min mand og børn, rejse. Men jeg ligger ikke kun på sofaen. Jeg kan ikke sige for meget endnu, men jeg prøver at skrive en bog. Det er noget, jeg har haft lyst til længe.

Tre jeg selv ka’ li’

’Bedrag 3’

Foto: DR/Thomas Howalt Andersen

- Særligt på grund af det vigtige og højaktuelle tema. Og Maria Richs præstation.



’Mens vi presser citronen’



Foto: DR/Anne Mie Dreves

- Fordi det også er en serie om parforhold og et virkelig godt manus af Lisbeth Wulff.

’Klaphat’



Foto: DR3

- En lille og måske overset serie, der fortjener at blive set af mange. Jesper Groth er fantastisk.