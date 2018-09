Amalie drømmer om Peter: Der er bare ét problem

De blev landskendte, da de medvirkede i 'Paradise Hotel'.

35-årige Peter Birch, også kendt som 'Ulven Peter', og 27-årige Amalie Szigethy blev landets mest kendte realitypar i årene efter, hvor forholdet i den grad havde sine op- og nedture.

Der blev slået op, fundet sammen igen, og der blev også slået ud, hvilket resulterede i en enkelt voldssag.

På et tidspunkt så det dog ud til, at parret havde slået op for sidste gang. Lige indtil - som så mange andre gange - at der i 2017 var kærlighed i luften. Igen.

Et hyl til sin udkårne

I november 2017 forsøger Peter nemlig - igen, igen - at vinde sit hjertes udkårne tilbage med et Instagram-opslag. Forholdet ser ud til igen at få en puls, men det går grueligt galt, da parret planlægger en romantisk rejse.

En 14-dages tur til Los Angeles i februar 2018 skulle have været det kunstige åndedræt, der kunne puste liv i det ellers døde forhold. Men det blev dog ikke til noget, da Amalie aflyste turen kort forinden. Det fik Peter Birch til at afblæse genoplivningsforsøget for stedse.

- Så gider jeg ikke mere. Alt det kaos er bare for meget, sagde Peter Birch til Ekstra Bladet.

Men nu ser det ud til, at Amalie alligevel vil have en bid af ulven. I aftenens afsnit af 'Forsidefruer' ser hun nemlig sin fremtid hos en clairvoyant, og her spiller Peter en stor rolle.

Hvidt slør

- Jeg så min ekskæreste Peter og mig blive gift. Jeg tænkte, det var mærkeligt. Jeg snakker jo overhovedet ikke med manden, siger hun forbløffet i aftenens afsnit.

Men der var flere godter i den synske pose. For selvom 'forsidefruen' forsøger at holde sig i god form, var maven vokset sig så stor, at der kun var en mulighed. Hun var blevet gravid.

- Der var ingen tvivl om, at jeg havde barnet med Peter. For barnet var en blanding af mig og Peter, siger hun.

Jeg har en anden

Selvom Peter tidligere på året kæmpede bravt for at vinde divaen tilbage, opgav han efter turen til Los Angeles gik i vasken. Ulven har siden afvisningen fundet sig et nyt bytte, som han nu nyder godt af. Så godt, at det er sjældent han skænker det forliste forhold en tanke.

- Jeg har en anden kæreste nu. Det går meget godt, så det ville være synd at lave drama i det forhold, forklarer Peter til Ekstra Bladet.

- Tænker du stadig på Amalie en gang imellem?

- Nej, ikke rigtig. Vi har ikke snakket sammen i lang tid, og der er meget travlt på arbejdet.

Det ser altså ikke ud til, at Danmarks royale par i reality finder sammen lige foreløbig. Hele seancen har dog givet Amalie en god del at tænke over.

- Jeg er lidt mere forvirret over min fremtid, det er klart, siger Amalie Szigethy i programmet.

Om forvirringen fortsætter, eller bliver erstattet af en lille ny, vil kun tiden vise. Ekstra Bladet ville naturligvis gerne vide, om klarsynet har fået Amalie til at tage forholdet til eksen op til overvejelse, men hun er ikke vendt tilbage.

Det nye afsnit af 'Forsidefruer' vil blive vist på TV3 torsdag klokken 20.

Forsidefrue skifter til DR2