Mikkel Beha forlader Danmark

Mikkel Beha og hans kone, Marian Midé Andersen, er stævnet fra land sammen med deres børn og barnebarn.

Deres næste store togt er begyndt for lidt over en uge siden, og denne gang sejler den berejste familie ikke mod sydlige himmelstrøg, men mod det kolde nord.

TV2 er med ombord og skal dokumentere den efter planen 10 måneder lange sejlads, der skal ende i øgruppen Svalbard, til en ny sæson af dokumentarserien 'Kurs mod fjerne kyster'.

Lige nu er familien Beha i norske Bergen, hvor deres nye skib ligger for anker, og Mikkel Beha priser sig lykkelig over atter at være på togt.

- Det er fantastisk.

- Vi er kommet af sted efter halvandet års intense forberedelser, så nu er vi ude med vores nye skib, og det virker, og det er skønt, siger han.

- Det tager tid at finde ud af, hvordan et skib arter sig i vejr, vind og bølger. Den klarer sig fint og består prøven indtil videre, siger Mikkel Beha om Wallenberg. Foto: Privat

I slutningen af maj sidste år gav Mikkel Beha håndslag på handlen af det svenske søredningsskib Wallenberg, der er bygget i 1951.

Wallenberg kan med sit forstærkede skrog og isolering klare ellers faretruende isflager og iskolde temperaturer.

Indtil videre står skibet distancen, fortæller Beha.

- Ja, det synes jeg. Vi har haft den skilt ad i atomer, så der er ikke den kvadratcentimeter, jeg ikke har været på.

- Jeg kender skibet rigtig godt, og heldigvis har vi fået skruet det nogenlunde fornuftigt sammen, så nu går vi og justerer og lærer skibet at kende, forklarer han.

Familien ombord

Wallenberg er bygget med fire kahytter, og Mikkel Beha har lavet enkeltmandskøjerne om til dobbeltkøjer, så der er soveplads til hele den voksende familie.

Mens skipperparret ved det sidste togt bestod af sønnerne Theis og Emil, er det nu Mikkel Beha og Marian Midé Andersen, der hovedsagligt kommer til at stå ved roret.

Theis (t.v.), Marian, Alfred, Mikkel og Emil er lige nu samlet på Wallenberg i norske Bergen. Foto: Jakob Jørgensen

Theis, Emil og Alfred, deres kærester og Emils nyfødte tager blot med, når det kan lade sig gøre. Lige nu nyder farmand, at alle er samlet.

- Det er herligt, og det er jo dejligt at have nogle sønner og svigerdøtre, der stadig har lyst til at rejse sammen med deres mor og far og tage med på eventyr, siger han.

Ukendt sejlads

Selvom kursen for nu er sat mod Svalbard, tør Mikkel Beha ikke skrive under på, hvor sejladsen præcis ender eller bugter sig, indtil slutdestinationen er nået.

- Vi sætter kursen mod et eller andet, og så ser vi, hvor langt vi når.

- Vi har ikke nogen egentlig sejlplan endnu, men vi har en drøm om at nå hele vejen op til Svalbard. Vi skal jo også ud og lære en masse om at sejle i is og finde ud af, hvornår det kan lade sig gøre, forklarer han.

Ligegyldig hvad kan de dog først nå den afskårne øgruppe på den anden side af nytår.

- Der bliver lukket til med is deroppe om vinteren, men til foråret kommer havisen så meget på afstand, at man kan komme derop igen, forklarer Mikkel Beha.