Iben Hjejle om Aqua-Lene: Sådan klarer hun det som Caspers kone

Den syvende sæson af tv-serien 'Klovn' bliver lige nu drypvist sendt i æteren en gang om ugen, og for første gang siden begyndelsen er det ikke med Iben Hjejle på rollelisten.

Hun er erstattet af Aqua-stjernen Lene Nystrøm, der spiller Casper Christensens nye kone, og ifølge den 47-årige danske skuespiller gør hun det godt.

- Hun er vidunderlig. Det er fandeme godt scoret.

- Jeg synes, at hun er skide god. Lene er en habil og i orden skuespillerinde, og jeg synes, at hun er skide god, siger Iben Hjejle.

Iben Hjejle kan også danse. Skuespilleren kom på andenpladsen i 'Vild med dans' sidste år. Foto: Mogens Flindt

- Kan hun leve op til dig?

- Ja, da! Det vil jeg da bestemt sige. Hun har virkelig også skrappedulle-afdelingen kørende for sig.

'Klovn' er langtfra Lene Nystrøms debut som skuespiller. Sangeren har spillet med i de to danske film 'Fri os fra det onde' og 'Klassefesten', ligesom hun også har medvirket i flere norske krimier.

Ramt af stress

Iben Hjejle blev ramt af stress i 2015 i sådan grad, at hun faldt om under optagelserne til tredje sæson af 'Dicte'.

Siden da har hun holdt sig en smule i kulissen, indtil hun sidste år medvirkede i 'Vild med dans'. Fra fjernsynsstuen har hun dog fulgt med i den aktuelle sæson af 'Klovn'.

- Jeg synes, at det er rigtig sjovt, og jeg sidder og fryder mig derhjemme over, at jeg ikke er med, for det er ligeså pinligt, som det plejer at være.

- Det er lige så forfærdelig sjovt og rædselsfuldt, som det plejer at være. Jeg er virkelig glad for at kunne nøjes med at se på denne gang, tilføjer hun.

Iben Hjejle ærgrer sig ikke over, at hun ikke kan se sig selv tone frem i tv-serien.

- Nej, jeg var der igennem seks sæsoner. Det er fint lukket ned for mig. Jeg er meget glad for, at Lene har taget stafetten, siger Iben Hjejle.