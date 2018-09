Stoppede på TV Avisen: Det skal hun lave nu

Det blev til otte år som vært på TV Avisen og 22 år som ansat i DR, inden Tine Gøtzsche trak stikket og stoppede 1. september.

Da nyheden om hendes opsigelse kom ud i sommer, var det med beskeden om, at hun endnu ikke vidste, hvad hun skulle lave i fremtiden.

- Det vil tiden vise. En verden af muligheder ligger åben. Og hvis det, du spørger om, er, om jeg har et konkret nyt job på hånden, er svaret 'Nej, det har jeg ikke'. Det vil nogle måske kalde dumdristigt, men for mig har trangen til at tage magten over mit eget arbejdsliv været det vigtigste, sagde Tine Gøtzsche dengang til Ekstra Bladet.

Ordstyrer

Nu kan moderator.dk så afsløre, at den populære nyhedsformidler er kommet i stald hos dem.

Fremover skal 51-årige Tine Gøtzsche være ordstyrer på debatter og foredrag. En opgave hun kan varetage på fire sprog - dansk, engelsk, spansk og fransk.

- Vi er glade for nu også at have Tine Gøtzsche i stalden. Hun er en af landets mest anerkendte TV-journalister, der med vid og myndighed kan lede selv komplekse forsamlinger og kan gøre det suverænt, endda på flere sprog om nødvendigt, siger direktør Mogens L. Lindved fra moderator.dk i en pressemeddelelse.

Tine Gøtzsche får sin ilddåb som modeator, når hun 25. september skal styre slagets gang for Dansk Erhverv, når de byder velkommen til 'Velfærdens årsdag' på Børsen i København.

I stald med tidligere kollegaer

Moderator.dk tilbyder en bred vifte af moderatorer til debatter og foredrag rundt om i landet.

Skulle Tine Gøtzsche komme til at savne sin gamle arbejdsplads i DR, så kan hun blot kigge på listen over de nye kollegaer. Her figurerer en masse nuværende og tidligere værter fra Danmarks Radio.

Blandt andre finder man Ask Rostrup, som Tine Gøtzsche har arbejdet sammen med på TV Avisen. Korrespondent-parret Lillian Gjerulf Kretz og Steffen Kretz kan man hyre til at rejse hjem fra USA og styre ens løjer fra scenen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Tine Gøtzsche om hendes karriereskifte.

