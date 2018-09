Dansk stjerne springer ud

18-årige Morten Münster, der er en af Danmarks største YouTube-stjerner, har i dag taget en afgørende beslutning.

På sin YouTube-kanal fortæller han nemlig sine tusindvis af følgere, at han er homoseksuel, og at han har vidst det længe.

- Jeg tror aldrig, jeg har været så nervøs før, indleder han i videoen, inden han fortsætter.

- Efter jeg har set flere af mine kolleger gøre det (springe ud, red.), har jeg besluttet mig for at gøre det samme. Jeg deler rigtig mange ting på internettet, og det her er en ting, der betyder meget for mig. En meget personlig ting. Jeg har vidst i rigtig mange år, at jeg er til fyre. Ja, i hørte rigtigt. Jeg er gay, siger han med et smil.

I videoen fortæller han, at han længe har gået med sin seksualitet i stilhed, fordi han simpelhen er bange for, hvordan omverdenen og hans mange følgere vil reagere på nyheden.

- Jeg har det fantastisk med min seksualitet. Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg skammer mig ikke over min seksualitet, som jeg har gjort før. Men jeg er rigtig bange. Det her kan ændre alt for mig. Men det burde det ikke gøre. Det er derfor, at jeg laver den her video. Det her er stadig den samme Morten, siger han og fortsætter.

- Det er bare en ny information om mig. I mine tidlige teenageår har jeg været meget forvirret over, at jeg tændte på fyre. Ville det bare gå over? Jeg var bange for ordet 'gay' og brugte det også i jokes. Det var min mørkeste hemmelighed, som jeg egentlig havde besluttet mig for, at den skulle jeg have resten af mit liv. En hemmelighed, der skulle være en hemmelighed for altid.

Morten Münster åbner op i en ny video. Foto: Jonas Olufson

På grund af frygten for at fortælle om sin seksualitet tvang Morten Münster sig selv til mange ting, han egentlig ikke havde lyst til.

- Jeg tvang mig selv til at være sammen med piger. Folk fik kærester, og jeg tænkte, at jeg måtte i gang. Jeg har været sammen med mange søde piger, men seksuelt var det ikke det, jeg tændte på. Jeg har såret de her piger, siger han ærligt, inden filmen knækker, og han må tage en pause for lige at sunde sig og fjerne tårene fra sine øjne.

Sprang ud

Det er efterhånden over to år siden, at Morten Münster valgte at fortælle sine forældre, at han er homoseksuel. Alligevel har han først valgt at dele det med sine mange følgere nu.

- For to år siden spurgte jeg mig selv, om jeg kunne blive ved med at skjule min seksualitet og ikke være glad og lykkelig? Selvfølgelig kunne jeg ikke det. Det blev et for hårdt pres at leve som den, jeg ikke er, lyder det fra YouTube-stjernen.

- Som 17-årig ramte jeg bunden. Jeg græd mig i søvne. Jeg havde indset, at jeg var gay, men jeg havde ikke modet til at springe ud. Jeg sprang ud i 2016. Jeg accepterede, at jeg måske ikke ville blive accepteret af mine venner og familie. Det var hårdt. Heldigvis gik det rigtig godt. Jeg fortalte mine forældre det med det samme, jeg kom ud til dem. Jeg rystede. Mine forældre blev lettede, da jeg sagde det. Jeg troede, de ikke ville have mig som søn mere. Men det var bare mig, der var fjollet. Lettelsen er så stor, siger Morten Münster, der nu også har besluttet sig for at dele nyheden med hele verden.

