Dansk stjerneskuespiller om hård barndom: Tvunget til at gå med pigetrusser

Den danske stjerneskuespiller Nikolaj Lie Kaas, der er søn af komikeren, skuespilleren og revydirektøren Preben Kaas og danseren Anne Marie Lie, har ikke altid haft det lige nemt.

Begge Nikolaj Lie Kaas' forældre var kendte navne i 1970'erne. Men berømmelsen havde en pris, og begge forældre valgte at tage deres eget liv på grund af personlige problemer, mens Nikolaj Lie Kaas ikke var særlig gammel.

Tabet af forældrene har sat sine tydelige spor hos Nikolaj Lie Kaas, og barndommen og teenageårene har derfor ikke altid været lige nemme for den 45-årige skuespiller.

Det fortæller han i et ærligt interview med Euroman.

Efter faderens død boede Nikolaj Lie Kaas med sin mor, men hendes økonomi var meget svingende, og faderens død tog hårdt på familien. Derfor hjalp Nikolajs mormor til med økonomien i det omfang, hun kunne.

Se også: Vemodig Nikolaj Lie Kaas: Jeg er låst på hænder og fødder

Mormoren cyklede rundt i kvarteret og fandt tøj og andre brugbare ting i containere og skraldespande, og Nikolaj Lie Kaas var derfor nødt til at tage i mod de ting, der nu en gang var, da pengene var små.

En dag fandt mormoren en pakke med nyt undertøj til piger. Undertøj, som Nikolaj Lie Kaas var nødt til at bruge.

- Det var pigetrusser med Andersine som motiv. Dem gik jeg med. De var stramme og en anelse for små. Det gjaldt om at ramme de dage, hvor jeg ikke havde gymnastik. Men det lykkedes ikke altid, fortæller Nikolaj Lie Kaas til magasinet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nikolaj Lie Kaas fortæller i et nyt interview ærligt om sin barndom. Foto: Mogens Flindt

Ikke fedt

Ifølge Nikolaj Lie Kaas var det ikke rart at være nødt til at vise sig frem i pigetrusser foran de andre drenge i klassen.

- Jeg kan sgu da ikke huske, hvad de sagde. Men jeg husker det ikke som en fed oplevelse. Jeg havde det lidt stramt engang imellem, lyder det ærligt fra Nikolaj Lie Kaas.

Efter moderens død i 1989 flyttede Nikolaj Lie Kaas hjem til hendes veninde Hanne, som tog sig af ham, som var hun hans egen.

Som 21-årig teaterelev havnede Nikolaj Lie Kaas i en personlig krise. Muligvis som reaktion på sine forældres død.

Se også: Nyt job til Øgendahl: 'Selvfølgelig er man spændt'

- Jeg følte, at livet var hult. Ingen kunne give mig et svar og fortælle, hvad meningen var. Vi putter bare noget kunstigt indhold ind i tilværelsen for, at der skal være lidt larm, inden vi kradser af, fortæller Lie Kaas til Euroman.

Det fik ham til at udfordre grænser. Han var eksempelvis ikke bleg for at hænge i tagrenderne rundt omkring i byen, og han legede ifølge ham selv med livet og var flere gange 'tæt på at tage billetten'. Alligevel står han fast på, at han aldrig har forsøgt eller haft lyst til at tage sit eget liv.

Nikolaj Lie Kaas med meget grimme tænder

I bogen 'Det bli'r vinter førend man aner', har Nikolaj Lie Kaas tidligere fortalt åbent om det traume, det har været, at miste sine forældre.

- Folk har altid sagt til mig, åh hvor må det være svært at have forældre, der begge to har begået selvmord. Det er frygteligt, ja. Et traume. Det vil præge mig altid. Der er en masse grufuldt at sige om det, der en masse svar, man aldrig får. Men der er masser af børn, der stiller spørgsmål til deres forældre, der stadig lever. Uden at få nogen svar, lyder det fra skuespilleren i bogen.

Nikolaj Lie Kaas er snart aktuel i filmen 'Journal 64', som er fjerde film i rækken af filmatiseringen af Jussi Adler Olsens Afdeling-Q serie.

Nikolai Lie Kaas er snart aktuel i 'Journal 64'. Se traileren til filmen her.



Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Nikolaj Lie Kaas.