Kendt fra populært TV2-program: Nu er han gået konkurs

Landmand Ole Andersen fra Kolding, der blev et kendt ansigt i hele Danmark efter sin deltagelse i 'Landmand søger kærlighed' på TV2, er gået konkurs med sit økologiske landbrug.

Det skriver JydskeVestkysten.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Søren Volder fra Bech-Bruun, der er kurator, at Ole Andersen er gået konkurs.

Han kan dog ikke gå for meget i detaljer med, hvad årsagen til konkursen er.

Se også: Steffens store ønske går i opfyldelse: Jeg skal være far

- Der er mange landmænd, der har det svært økonomisk lige nu, og Ole har nok erkendt, at han som mange andre ikke har kunnet få det til at hænge sammen. Også de økologiske landmænd er pressede lige i øjeblikkede, og det har Ole kunnet mærke, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ole og Gitte fandt sammen under 'Landmand søger kærlighed'. Foto: Mogens Flindt

Søren Volder er dog optimistisk i forhold til at få afsat konkursboet, der består af en ejendom og 200 malkekøer.

- Vi er allerede langt i forhandlingerne i forhold til, at konkursboet kan blive overdraget til en anden part. Jeg forventer, at vi egentlig allerede har en aftale på plads. Jeg tror dog ikke, at man vil fortsætte med mælkeproduktion derude mere. Det er meget normalt at andre landmænd opkøber sådanne steder og så starter deres egen produktion, og det er også, hvad jeg forventer vil ske i dette tilfælde, siger Søren Volder.

Se også: Efter 'Landmand søger kærlighed': Sådan er det gået Nichlas og alle de andre

Træt af det

Ifølge Søren Volder er Ole Andersen meget ked af situationen, som gør, at han højst sandsynligt er nødt til at gå fra hus og hjem.

- Ole er ganske naturligt træt af situationen. Landmænd er stolte folk, og det er aldrig specielt morsomt, når man skal sige farvel til sit livsværk. Han bor også i huset på grunden, så medmindre han kan få lavet en aftale med dem, der overtager konkursboet, om, at han kan leje sig ind, så skal han flytte, lyder det fra kuratoren.

Ole Andersen overtog gården på Hulskovvej i Kolding i 1992, og seks år senere lagde han om til økologi. Han har i mange år inviteret inden for til den årlige Øko-dag, hvor køerne kom ud på græs i foråret, og hans landbrug er derfor en kendt 'attraktion' i lokalområdet.

Se også: Lene Beiers mad-tip: Det har jeg altid med i tasken

Ole Andersen blev kendt i det meste af Danmark, da han i 2016 deltog i det populære TV2-program 'Landmand søger kærlighed'. Her fik seerne et ærligt indblik i Ole Andersens liv som landmand og swinger - en interesse, der ikke helt faldt i god jord hos de kvinder, han forsøgte at gøre kur til i programmet.

Alligevel fandt han kærligheden med Gitte under optagelserne til programmet. De to er stadig sammen den dag i dag og er siden programmet blevet gift. Samtidig har landmanden lagt sit liv som swinger definitivt på hylden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ole Andersen i forbindelse med sagen.

Se også: Ikke set før: Landmand trækker sig fra TV 2-program