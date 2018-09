Heick sårer Mascha dybt: - Jeg er helt paf

- Jeg plejer nok at være forberedt, når jeg skriver noget kontroversielt i mine klummer. Men at denne her skulle få så meget omtale og opmærksomhed, forstår jeg simpelthen ikke. Jeg er helt paf, siger Annette Heick til Ekstra Bladet.

I sin klumme i søndagens udgave af BT skrev hun om skilsmisse - mere specifikt om, når forældre efter en skilsmisse flytter langt væk fra hinanden og efterlader børn med savn og som pendlere mellem mor og far.

Heick indleder sin blog med et eksempel i form af Mascha Vangs planer om at flytte til Kolding med sin datter, hvis far, Nicolas Kiesa, bliver boende på Sjælland.

Vang fortalte for kort tid siden sine mange følgere på Instagram om sine flytteplaner, og det fik Kiesa til at skrive følgende i kommentarfeltet:

'Det er svært at finde mit tillykke med det er frem, men tillykke, og jeg ønsker jer naturligvis alt det bedste, men at min Hollie flytter 200 km væk fra faaaaaar overskygger alt, jeg stadig svært ved et ord finde ord eller sætning, der beskriver min skuffelse'.

Annette Heick valgte at bruge citatet i sin klumme for at understrege pointen om, at det ikke er godt for børnene, når far og mor efter en skilsmisse bor langt fra hinanden:

'Det er det, jeg i dag sætter spørgsmålstegn ved. Ikke i den givne sag, for jeg kender ikke de to mennesker som sådan, men jeg bemærker, at det meget ofte sker: Mor møder en ny mand og flytter langt væk fra far', skriver Annette Heick.

På sin blog skriver Mascha Vang blandt andet om Heicks klumme: - Det, der får mig til at sidde i sofaen lige nu og være rigtig forundret og ked af det, er, at Annette skriver et indlæg, der giver et forkert indtryk af en situation, som lige pludselig åbenbart vedkommer alle. En situation og en forhistorie, som hun ikke kender til. - Han (Nicolas Kiesa, red) var selvfølgelig ikke glad for situationen, det aller bedste for ham ville jo være, vi blev boende, men han ville ikke sætte sig imod det, og det er jeg meget taknemmelig for. - Jeg har for god ordens skyld ringet til Annette. Det gjorde jeg, fordi det, hun skrev, sårede mig dybt, og jeg finder det uretfærdigt at blive skrevet om på den måde, når hun ved, hvor meget det vil fylde i pressen, og hvordan jeg vil blive fremstillet. Det gør mig ked af det, at Annette skriver om mig på den måde, hvor jeg føler mig talt ned til. Du kan læse hele Mascha Vangs blogindlæg her.

Over for Ekstra Bladet understreger Annette Heick atter, at klummen ikke handler om Nicolas Kiesa, Mascha Vang og bloggerens nye bopæl.

- Den handler om min familiepolitiske holdning til skilsmisse, og klummer skal for pokker give udtryk for en mening. Derfor undrer det mig, at hun har skrevet det blogindlæg, flere timer efter hun ringede til mig, siger Annette Heick.

- Hvad sagde du til hende?

- Det samme, som jeg lige har sagt. Det ikke handler om hende, men min generelle holdning, siger Annette Heick.

- Sagde du undskyld?

- Nej, for jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal undskylde for. Jeg har skrevet en klumme om min holdning til skilsmisse. Det vil jeg på ingen måde undskylde, siger Annette Heick og understreger, at hun ikke føler, at hun har kastet med sten.

- Jeg hader drama og har på ingen måde ønsket at skabe drama. Derfor kom det også oprigtigt bag på mig, at Mascha skrev den klumme, efter vi havde talt sammen i går morges.

- Er i uvenner?

- Nej, det troede jeg ikke. For i min verden er der ikke noget at blive uvenner over. Klummen handler ikke om hende. Men efter jeg har læst hendes blog, kan jeg da blive helt i tvivl, siger Annette Heick.

Mascha Vang har ikke flere kommentarer til sagen, siger hun til Ekstra Bladet.