'Gift ved første blik'-deltager ramt af blodpropper

- Jeg tænker nogle gange over, at hvis jeg var faldet i søvn på min sofa den aften, så havde jeg nok aldrig rejst mig mere, siger Cecilie Basnov var tæt på at miste livet for fire år siden

Cecilie Basnov fletter i 'Gift ved første blik' fingre med Ronnie Willemoes Jørgensen, men i 2014 var det døden, den nu 28-årige kasino-dealer flirtede med.

Hun blev ramt af omkring 10 blodpropper i venstre lunge. Det skriver Se og Hør.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Cecilie Basnov, at de mange blodpropper samt alle signalerne, som hun overhørte, nær havde kostet hende livet.

- Jeg havde været syg med forkølelse og sådan en hoste, man næsten ikke kan slippe af med. Jeg begyndte at hoste blod op, men var optaget af, at jeg lige var startet på nyt job. Og folk sagde, at det nok bare var en rift i min hals, fortæller Cecilie Basnov.

Men da hun havde hostet blod op i tre uger, gik hun alligevel til lægen, der sendte hende videre til en øre- næse og halslæge.

- Meldingen derfra var, at jeg havde enten tuberkulose eller kræft og hurtigst muligt skulle igennem flere undersøgelser, fortæller 'Gift ved første blik'-deltageren, der i første omgang slog speciallægens dom hen som noget vrøvl.

Dagen efter var hun dog ikke i tvivl om, at der var noget helt gal. Hun fik så voldsomme smerter i venstre side, at hun hverken kunne sidde, ligge eller stå. Samtidig kæmpede hun med at trække vejret.

Vagtlægen bad hende tage på skadestuen - eventuelt med en taxa. Cecilie Basnov fik dog sin far til at køre hende, og hun var knapt trådt ind på skadestuen på Gentofte Sygehus, før hun havde fået en sprøjte med blodfortyndende medicien. Det hjalp, så hun igen kunne få luft.

- Efter røntgen troede de også, at det var kræft, fordi der var noget på min lunge. Jeg skulle derfor skannes med kontrastvæske, og først der kunne se de, at der var tale om blodpropper. Omkring ti, der havde klumpet sig sammen, siger Cecilie Basnov, der godt ved, at det var i sidste øjeblik hun fik hjælp.

- Hvis ikke jeg var kommet på sygehuset der, var jeg vist ikke kommet nogen steder mere. Jeg tænker nogle gange over, at hvis jeg var faldet i søvn på min sofa den aften, så havde jeg nok aldrig rejst mig mere, siger hun.

Cecilie Basnov var indlagt i en uge, men kæmper stadig med både de fysiske og psykiske følger af blodpropperne.

- Jeg har været på sygehuset rigtig meget siden. Til tjek for alt muligt, fortæller kasinodealeren, der hver dag mærker de fysiske konsekvenser.

- Men ene lunger virker kun halvt, så mit energiniveau er ikke det samme. Det giver begrænsninger i, hvad jeg kan foretage mig, og jeg har fået det sådan, at tingene må hellere tage lidt længere tid og være velovervejede, end at jeg skal skynde mig med alt muligt. Det kan jeg ikke mere...til en hvis grad. For jeg er stædig, og jeg kan, hvad jeg vil, siger hun med et overbevisende grin.

På grund af de fysiske følger er det først for nylig, Cecilie Basnov har haft ro til at mærke de psykiske.

- Den gang sagde min læge, at jeg kunne få hjælp til at bearbejde det, der var sket. Men jeg følte ikke, at det var nødvendigt. Jeg gik til kontroller på sygehuset hele tiden, så mit fokus var der. Det er mere nu, jeg tænker over, hvad der skete. Og jeg er faktisk begyndt at få lidt hjælp til at lære at slappe af med det, siger hun.

