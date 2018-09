'Gift ved første blik'-Cecilie: - Nej, vi havde ikke sex

Cecilie og Ronnie slap hæmningerne i aftenens afsnit af 'Gift ved første blik', da parret tog en kamerafri og ret våd tur i byen under deres bryllupsrejse i Lissabon.

I takt med at der blev hældt sjusser indenbords, steg humøret, kunne man forstå, da parret noget ramte af tømmermænd spiste morgenmad dagen derpå. Hvor vildt og hedt det var gået for sig, kunne man dog godt blive i tvivl om. Havde parret haft sex eller ej, da de godt beduggede nåede til deres hotelværelse.

- Nej, vi havde ikke sex, fastslår Cecilie Basnov overfor Ekstra Bladet.

- Jeg var aldrig i tvivl, for da vi kom tilbage til vores hotelværelse, lagde jeg mig på sengen med alt tøjet på. Og jeg havde det på næste morgen, så jeg vidste det godt, siger hun.

At Ronnie Willemoes Jørgensen alligevel formår at få hende til at blive i tvivl om, hvad der er sket i løbet af natten, synes hun bare er sjovt.

- Det er Ronnies måde at lave spas på, griner hun.

Cecilie Basnov fortæller, at det nygifte par virkelig nød den våde aften i Lissabon - primært fordi de endelig var alene uden en kameramand i nakken og ikke så meget på grund af kulørte drinks.

- Det var så dejligt endelig at have alenetid. Når der er kamera på, tænker man hele tiden over, hvordan man siger ting. Den aften kunne vi tale frit, siger hun.

- I programmet siger du, at du synes, du bedre kun tale voksensnak med Ronnie efter et par drinks. Hvad mener du med det?

- Ha ha... Jeg tror måske ikke, at det så meget var alkoholen, der gjorde vores snak mere seriøst den aften. Jeg tror mere, at det var fordi, vi var alene. Jeg har flere gange i løbet af programmet efterlyst at se lidt mere mand i Ronnie, og det synes jeg faktisk, at jeg så den aften. Når der er kamera på har man - og især han - en tendens til at ændre sig. Han var ikke så fjollet, da kameraet var væk. Det synes jeg var rart, siger hun.

- Hvorfor var der ikke kamera med den aften. Bad I selv om det?

- Nej. Vi havde filmet hele dagen, så det var bare meget naturligt, at kameramanden skulle have lidt fri. Så det var ham, der sagde, at vi kunne få lidt tid alene, siger Cecilie Basnov.

Følg de fire par, når DR viser det næste afsnit at 'Gift ved første blik' om en uge.