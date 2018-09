Chok-comeback! Dansk 90'er-duo stor-hitter

Me & My er gået viralt med en sang, de lavede for 28 år siden

- Det var et chok. Det kom totalt som et chok.

Du har sikkert danset med på 'Dub-I-Dub' i 90'erne, men nu er de to søskende gået viralt med en sang, som de lavede før, Me & My blev dannet.

42-årige Susanne og 44-årige Pernille Georgi havde i 80'erne gruppen SuPer Sisters, hvor de nåede at udgive to album, og det genopståede hit, 'Så det endelig weekend', ligger i øjeblikket nummer tre på listen under danske virale hits på streamningstjenesten Spotify.

Og den nu populære weekend-sang er faktisk startet på Pernilles Georgis arbejdsplads i Vejle, og så har andre radiokanaler ladet sig inspirere af sangen, der er en cover-version af 'Like a Rollercoaster' med Sugar.

- Jeg arbejder selv på Radio VLR i Vejle, og vi har brugt den som fredagsang siden februar, og så har de også brugt den på P3, og så har Instagrammeren Anders Hemmingsen smidt den på sin Insta-story, fortæller Pernille Georgi til Ekstra Bladet.

'Så det endelig weekend' er fra pladen 'Mariehønen', og den er udgivet i 1990, altså fem år før søskendeparret fik deres gennembrud med 'Dub-I-Dub.

Men Susanne og Pernille var før Me & My allerede kendisser i det jyske, inden de fik deres store gennembrud, selvom de færreste nok kan huske dem som SuPer Sisters.

- Vi startede SuPer Sisters, da vi var børn. Vi tog rundt og spillede på plejehjem, markedspladser og sådanne steder. Vi var faktisk semi-kendte i store dele af Jylland, fortæller Pernille Georgi.

Me & Mys bedst sælgende album bar samme navn som gruppen og solgte mere end 100.000 album.

Lyt til sangen her

Sådan ser det ud, da de to søskende optrådte med Me & My i sommers. Foto: Ernst Van Norde

Tjener stadig på Me & My

Selvom det er lang tid siden, at Me & My turnerede verden rundt med 'Dub-I-Dub, så er der stadig penge i at være de to søstre, der synger popmusik.

Pernille arbejder på Radio VLR, og Susanne bor med sin familie i Andorra, men de er stadig booket op med koncerter langt ud i fremtiden, hvor de optræder som Me & My.

- Vi turnerer rimelig meget. Vi er en del ude med 'Vi Elsker 90'erne' både i ind og udland. Der har vi været afsted det meste af sommeren, og det fortsætter næste år, fortæller Pernille Georgi.

Pop-søstrene har dog ikke lige fået undersøgt, om deres genopståede-hit 'Så det endelig weekend' også kan gå hen og blive en økonomisk god forretning.

- Det vil vi lige undersøge. Vi vidste jo ikke engang, at vi var på Spotify med nummeret. Vi var jo kun 12 og 14, så det med kontrakter ligger jo langt tid tilbage, fortæller Pernille.

Og de to damer har fået god respons på deres comeback-hit, og deres fans kan ikke få nok af hittet fra gemmeren.

- Det er der en del folk, der siger, vi skal optræde med den. Vi har også fået at vide, at vi skal lave en genindspilning, slutter Pernille Georgi.

