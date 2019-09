Arvede sjælden sygdom fra sin far

I aften er der premiere på anden sæson af TV2-programmet 'De sjældne danskere', hvor der er gensyn med blandt andet Bastian og Piet.

I aften skal vi dog også møde Nalina, som lider af det meget sjældne Stikler Syndrom, som blandt andet betyder, at hun har dårligt syn og underudviklede knogler i ansigtet.

Se også: 'Barndom på bistand': Sådan går det børnene i dag

Sygdommen har hun arvet fra sin far, som ikke vidste, han havde det. Det betyder, at familien har nogle andre udfordringer i dagligdagen, end de tidligere har været vant til.

- Det betyder, at vi har en hverdag som de fleste andre børnefamilier. Men det betyder også, at vi har et hospitals-liv, hvor vi går til kontroller på sygehuset, forklarer Nalinas mor Karina i Go' Morgen Danmark og tilføjer, at der ikke er nogen mulighed for at helbrede sygdommen.

- Det betyder derfor, at vi går til fysioterapeut, så vi kan bygge nogle muskler op, så hvis der kommer noget, så kommer det langt senere i hendes liv.

Til trods for sygdommen, så kan Nalina leve som en helt almindelig 5-årig pige.

- Hun gør de samme ting som alle andre. Hun går til ridning og skal starte til trampolin. Hun er så velfungerende, siger mor Karina.

Du kan selv møde Nalina og de andre børn i aften på TV2, når 'De sjældne danskere' har premiere 20.50.