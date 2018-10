Asger Aamund falder om under foredrag

Efter 20 minutters foredrag på Gentofte Rådhus sank Asger Aamund sammen, da han fik et ildebefindende torsdag aften.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Over 100 mennesker var mødt op for at se erhvervsmanden tale om vækst og iværksætteri, men foredraget måtte kort efter start afbrydes, da Asger Aamund fik det dårligt.

- Pludselig blev jeg bare helt varm, og så fik jeg det rigtig skidt og blev helt bleg, og det sortnede for mine øjne. Jeg fik et ildebefindende. Der kom hurtigt en ambulance med Falck-reddere til og hjalp mig på stedet, og jeg fik taget en masse prøver. Det var selvfølgelig meget ubehageligt, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge erhvervsmanden var det en kombination af stress og dehydrering, der førte til, at han faldt om.

- Der var ikke noget galt med mig, ud over at jeg nok havde presset mig selv lidt for hårdt og ikke havde fået hverken vådt eller tørt lidt for længe. Jeg er jo ikke 30 år længere, så jeg skal nok lære at tage det lidt mere roligt, selvom jeg generelt har et godt helbred, siger Asger Aamund med et grin til Ekstra Bladet.

Har det godt igen

Selvom det var en ubehagelig oplevelse, understreger Asger Aamund, at han i dag har det godt.

- Jeg fik hurtig hjælp og fik det godt igen, efter jeg lige var kommet til mig selv. Jeg kunne selv køre hjem i bil, og i dag er jeg helt på toppen igen. Men jeg vil helt klart passe lidt bedre på mig selv i fremtiden, for nogle gange går det lidt for stærkt, og man kan altså ikke det samme, som da man var ung, siger han.

På Facebook fortæller de konservative i Gentofte om episoden. Her forsikrer de om, at foredraget vil blive gentaget en anden dag.

Asger Aamund er da mest af alt også ærgerlig over, at han måtte aflyse foredraget.

- Jeg er faktisk bare ked af, at vi var nødt til at aflyse foredraget, men vi har aftalt, at jeg kommer igen en anden dag. De synes ikke, at det var forsvarligt at fortsætte, og det er nok også rigtig nok. Men nu glæder jeg mig bare til at komme tilbage igen, lyder det fra Asger Aamund