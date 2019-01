Asger Aamund om søsterens død: - Livsgnisten var væk

Det er en trist, men fattet Asger Aamund, der har mistet sin storesøster, forfatteren Jane Aamund.

Hun døde tirsdag aften 22.40 omgivet af den nærmeste familie på Ankerfjord Hospice i Hvide Sande efter længere tids sygdom og blev 82 år.

- Hun har i de sidste par år ikke haft det godt, og så kulminerede det her før jul ved, at hun fik et hjertestop, mens hun var på hospitalet. De fik liv i hende igen, men så trådte der også en lungebetændelse til og et maveonde, så hun blev enormt hurtigt svækket. Lægerne kunne godt se, at det var ved at være slut, så hun kom på hospice, hvor hendes søn Jens Rekling, der er læge, passede på hende, siger Asger Aamund til Ekstra Bladet.

Karen Thisted om Aamund: - Det bliver et stort, stort tomrum

Han fortæller, at der ikke var meget liv tilbage i søsteren til sidst.

- Hun gled ind i bevidstløshed for et par dage siden. Det kunne ikke være anderledes, siger han.

Asger og Jane Aamund sammen til premiere på filmatiseringen af hendes roman 'Juliane'. Foto: Lars Poulsen

Livsgnisten var væk

Asger Aamunds sidste samtale med Jane Aamund var for to dage siden over telefonen.

- Det var lige inden, hun blev rigtig syg. Der kunne jeg mærke, at der ikke var mere livsgnist i hende. Hun havde ikke lyst til at leve mere med alle de lidelser og sygdom, hun har været igennem. Nu måtte det være nok, og så gik det, som det skulle.

Den folkekære forfatter har et langt sygdomsforløb bag sig helt tilbage fra 1969, hvor hun blev hun ramt af kræft i livmoderhalsen. I 1990'erne fik hun kræft i ganen, og i slut-90'erne fik hun brystkræft og fik fjernet det ene bryst. Desuden har hun i løbet af årene døjet med slidgigt i knæet og hoften. Hun har desuden fået indopereret en pacemaker.

- Jeg har ikke set dødsattesten, men der er ingen tvivl om, at hjertet ikke kunne klare mere belastning. Systemet kunne ikke klare mere, siger Asger Aamund og tilføjer:

- Det er selvfølgelig altid rigtig hårdt at miste sin søster, men det er også en lettelse, at hendes lidelser skulle stoppe. Efter hun fik den grimme kræftsygdom, blev hun talehæmmet og havde svært ved at spise, så hun måtte til sidst have sondemad. Hun levede stadig et godt liv også bagefter, fordi hun kunne skrive og trak vejret gennem sin familie. Men til sidst blev det for meget. De sidste par måneder var hårde ved hende, siger Asger Aamund.

Jane Aamund med veninden 'Matador'-skaberen Lise Nørgaard. Foto: Jesper Stormly Hansen

Har planlagt begravelsen

Han vil huske sin søster for alt det positive. Hun var familiens samlingspunkt.

- Man skal være glad for, at det er et afrundet liv, der er kommet til ende. Der er mange mennesker, der dør meget yngre. Hun var ikke 45 år længere. Hun blev 82 år og havde i totredjedele af sit liv en meget festlig og kreativ tilværelse.

- Hun har tidligere haft planer om at gøre en ende på det ved at tage til Schweiz og få udført aktiv dødshjælp, så hun har været langt ude i tovene i perioder. Hun ville helst være kaptajn for sit eget liv, men nu gjorde skæbnen det for hende. Det, synes jeg, var den bedste løsning, for der var ikke flere godter tilbage i posen for hende, hvad livskvalitet angår, siger Asger Aamund.

Jane Aamund er død

Den kendte erhvervsmand kender ikke detaljerne omkring begravelsen, men han er sikker på, at den kommer til at følge Jane Aamunds ønsker til punkt og prikke.

- Jeg kunne forestille mig, at hun har bestemt alle de mindste detaljer. Jeg ved, at hun skal begraves på Heldum Kirkegård, som ligger lige uden for Lemvig, hvor også en stor del af hendes mors familie ligger. Hvornår det bliver, ved jeg ikke, men jeg kan ikke forestille mig, at det bliver en lukket sag, slutter han af.