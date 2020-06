Askehave om corona-udskydelser: - Som et afbrudt samleje

Coronavirussen satte en lang række optagelser til film og tv-serier på pause, da den for alvor ramte og i marts fik lukket det meste af Danmark ned.

Det har Marie Askehave og resten af castet i den tredje 'Familien Jul'-film også mærket. De var nemlig nødt til at sætte optagelserne på pause, og efterfølgende har der været travlt med at få indhentet det tabte.

Det fortalte den 46-årige skuespillerinde, da Ekstra Bladet mødte hende til premieren på Lone Scherfig-filmen 'The Kindness of Strangers'.

- Den har været rykket og rykket og rykket, og der måtte blive presset nogle scener tæt sammen, så vi kunne nøjes med at få samlet op på det på én dag. Men det har været noget af et afbrudt samleje, kan man vist roligt sige, fortalte hun med et lille grin og fortsatte:

- Men det her med, at man ikke ligesom kan få færdiggjort det og være ordentligt sammen ... at man ikke kan lave en afslutningsfest. Det bliver sådan noget underligt afstands-noget, selvom man har lyst til, at det skal være noget andet.

Marie Askehave danner privat par med David Owe, der også er skuespiller. Ægteparret er derfor vant til perioder, hvor de ikke ved, hvornår det næste job kommer.

- Det er ikke noget nyt, at vores fremtid er usikker. Det er en del af vores vilkår som kunstnere. Det er jo sådan, det er.

- Det er mere det med, hvad der bliver lagt ned eller udskudt, og hvad er det tilbage af penge, og hvordan bliver de næste sæsoner. Det er mere skræmmende, fordi man ikke ved noget om det, og det kan ryste lidt, sagde hun.

David Owe og Marie Askehave har været gift siden 2006. Foto: Klaus Bo

'Det har været dejligt'

At det meste af samfundet har været sat på pause i de seneste måneder, har dog betydet, at hun har fået set en masse til en række venner.

- I forhold til at tingene stopper, så synes vi jo bare, det er hyggeligt, at de andre er hjemme på de underlige tidspunkter. Og på den måde er det ret fedt, fortalte hun.

De seneste måneder har hun brugt på afslapning - og som de fleste andre forældre med skolebørn har hun også fået lov til at prøve kræfter med rollen som lærer.

- Det har været dejligt. Der har været masser af veninder, der har haft skæve arbejdstider, så det har været perfekt. Vi har fået trænet, løbet, hygget og snakket, siger hun og fortæller, at det også er gået fint med døtrenes, der går i anden og tredje klasse, skolegang:

- Hjemmeskolen har også kørt godt. Det har været ret fedt. Det kunne man egentlig godt gøre lidt mere en gang imellem. Jeg synes, det har været ret fedt - men det kræver også noget. Altså, hvis jeg skulle have en fuldtids direktørstilling ved siden af, ville det nok ikke være noget, jeg tænkte, man skulle gøre så meget, sagde hun med et grin.