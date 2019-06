Astani i grimt uheld: Christian Kjærs Tesla totalskadet

Det var en fattet og rolig Susan Astani, der torsdag eftermiddag ankom til havefest hos den amerikanske ambassadør, Carla Sands, sammen med sin mand.

Christian Kjær og Susan Astani ankom flere timer senere end planlagt, fordi hun tidligere på dagen var involveret i et grim trafikuheld.

- Vi har haft en lidt kritisk dag, for jeg er næsten lige landet fra Schweiz, og på vej hjem blev jeg påkørt bagfra, så vores Tesla er totalt smadret, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Der var nogen foran, der bremsede, men det nåede ham bag os ikke, så begge biler er smadret, sagde hun og havde overskud til at joke lidt med, at hun og Christian Kjær var kommet noget mindre prominent end normalt til ambassadørboligen Rydhave.

- Tænk, vi er kommet i en Ford Fiesta, grinede hun.

Trods to totalt ødelagte biler kom Susan Astani ikke til skade ved ulykken.

- Nej, jeg sad i en stærk bil. Jeg har mere ondt ham, der påkørte os. Det var en ung mand. Han var helt bleg og rystet, sagde hun.

Forsøgte at komme ind på et liftkort Sikkerhed er ikke noget de tager let på omkring Den Amerikanske Ambassade. Alle Carla Sands gæster skulle derfor vise billedelegitimation for at blive lukket ind til den eftertragtede havefest. Christian Kjær var ikke så velforberedt som mange andre, der havde pas eller kørekort parat ved indgangen. - Han havde glemt, at han ikke har noget kørekort mere, så Christian hev et liftkort frem fra Schweiz i stedet, smågrinede hans kone, Susan Astani. Det krævede en del overtalelse samt fremvisning af private billeder med ambassadøren, før Christian Kjær blev sluppet ind til festen.

Christian Kjær har ikke længere noget kørtekort. Det mistede han i marts i en retssag, hvor han også blev idømt en betinget fængselsdom på 30 dage og tildelte en bøde på 10.000 kroner.

Sagen udspillede sig sommeren 2018, hvor Christian Kjær en lørdag morgen trillede mod bageren i Astanis blå Tesla for at købe rundstykker og kanelsnegle til sig selv og familien.

På vej mod bageren passerede han skilte, der forbød kørsel i bil ved T-krydset længere fremme, fordi det for området lokale cykelløb blev afholdt denne dag.

Da Christian Kjær forlod Carla Sands havefest, fik han sig en snak med ordensmagten. Foto: Henning Hjorth

Ved krydset nærmede Christian Kjær sig to trafikofficials, der med bemyndigelse fra politiet råbte og brugte fagter for at få ham til at bakke, inden han kørte ind på løbsruten.

I retten fandt man det bevist, at Christian Kjær ved mødet overfusede de to trafikofficials og ramte en af dem med Teslaen med lav fart.

Dommen fik den konsekvens for Christian Kjær, at dronningen valgte at fratage ham alle titler og ordener.

