Av, av, av: Får allergisk reaktion under sex

'Ex on the Beach'-deltageren Jeppe Risager får Sara Run Isafold i kanen, men det går ikke som håbet

Det skulle være så godt, men endte så smertefuldt for realitydeltageren Jeppe Risager, der for tiden kan opleves i 'Ex on the Beach' på Kanal 4.

Her har han tidligere hygget sig med Fie Laursen, men i aftenens afsnit er det islændingen Sara Run Isafold, den 20-årige kaster sin opmærksomhed over.

Det går godt, og sammen søger de mod sengen, hvor han påvirket af alkohol finder kondomet frem og får det monteret, inden akten kan begynde.

Og her begynder nedturen for Jeppe Risager, der lider af latex-allergi og derfor har sine egne kondomer med til Mauritius, hvor programmet optages. Grundet alkoholpåvirkningen og det faktum, at han ikke vil ødelægge den gode stemning, får han fat i et af de normale kondomer, som produktionen har stillet til rådighed.

Og så går det galt.

- Min penis brænder, skriger han og løber ind i det tilstødende værelse, hvor hans kuffert med de andre kondomer ligger.

- Fuck, det brænder, brøler han videre i klippet, som du kan se over artiklen.

Dermed er momentum røget, og både han og Sara må gå skuffede i seng igen.

Jeppe Risager har allerede haft masser af sex i 'Ex on the Beach'. Foto: Anthon Unger

Svie og brænde

Da Ekstra Bladet fanger Jeppe Risager over telefonen, griner han, da han hører, hvad interviewet skal handle om.

- Vi var i gang i tre et halvt minut, og så begyndte det at svide og brænde. Jeg kunne næsten ikke engang tisse. Det var frygteligt, siger Jeppe Risager.

- Lige så snart jeg får kondomet på, gør det ikke ondt, men så går man i gang, og jeg kan mærke, at min pik svulmer op. Det gør den, når det sker. Jeg kan bedst beskrive det som en flagstang, der er hvid langs stangen og så knaldrød i toppen. Det er frygteligt og virkelig ubehageligt.

Se det her: Første par knalder i 'Ex on the Beach'

Jeppe Risager påpeger selv komikken i, at han i afsnit ét har stået og fortalt de andre deltagere om sin allergi, hvorefter han få dage senere glemmer at bruge sine egne kondomer.

Der gik nogle år, før han fandt ud af, hvad der var galt.

- Jeg tog til lægen, da jeg var yngre, fordi jeg var bange for, at jeg havde sygdomme, eller jeg fejlede noget. Men jeg har aldrig haft kønssygdomme, og jeg begyndte at tænke, at sex måske bare ikke er bedre. Til sidst anbefalede lægen mig at købe latex-fri kondomer, og det virkede for mig. Siden har sex været fantastisk godt, og jeg har virkelig dyrket det siden, siger han.

Se også: Ny dansk realityflirt: Vi dater

Fortryder kommentar

Den muntre nordjyde har været i vælten i programmets spæde start. Her har han både dyrket sex med Fie Laursen og altså nu Sara Run Isafold, som han i dag dater herhjemme i Danmark. Særligt klippene med ham og Fie Laursen har været mærkelige at gense.

- Ja, for vi har begge fået nye partnere, efter vi er kommet hjem. Jeg har også fået nogle beskeder omkring det med Fie, men det har kun været støttende. Jeg har ikke fået nogen af Fies fans på nakken, siger han.

- Du siger, at Fie ikke er en 'keeper', fordi I har sex på første aften. Fortryder du den kommentar?

- Jeg fortryder ikke konceptet i det, for det er min holdning, men jeg fortryder, at jeg ikke sagde det til hende privat. Det er ikke, fordi alt er udelukket, fordi man har sex på første aften, men jeg er ikke meget for det.

- I er vel to om det?

- Ja, det er ikke Fie, der har gjort en fejl, det er lige så meget min fejl. Der er ingen sure miner, siger han.