Av, av, av! Tantholdt fik tåregas

Det kan være et barskt job at rapportere fra frontlinjen, når der slynges med slagord og kastes med tåregas.

Det sker netop nu i Hongkong, hvor tusindvis af borgere i ugevis har demonstreret på grund af et kontroversielt lovforslag, som - hvis det bliver vedtaget - vil betyde, at indbyggere i Hongkong kan udleveres til retsforfølgelse i Kina.

Tantholdt befinder sig netop nu i Hongkong, hvor politiet bruger store mængder tåregas for at holde styr på demonstranterne. Foto: Philip Fong/Ritzau Scanpix

TV2's korrespondent Rasmus Tantholdt er udsendt for at dække urolighederne, hvor myndighederne gør flittigt brug af tåregas for at sprede demonstranterne

Der bliver ikke sparet på tåregassen, når demonstranterne skal spredes. Foto: Kim Kyung-Hoon/Ritzau Scanpix

Selv om han tager sine forholdsregler og ifører sig gasmaske, når han kommer i nærheden af tåregas, kan det alligevel gå galt, hvilket han dokumenterer med en video på sin Instagram-profil.

- Så meget hjælper sådan en gasmaske nu heller ikke, konstaterer Tantholdt i videoen, hvor man kan se ham få hjælp til at få renset øjne og ansigt for den ubehagelige tåregas, der har gjort ham midlertidigt ukampdygtig.

- Når man er til demonstration her i Hongkong, så bliver der brugt utrolig meget tåregas fra politiets side, og derfor har vi taget nogle særdeles professionelle masker med fra Danmark. Og de virker rigtig godt, hvis altså man husker at spænde dem rigtigt. Og det gik lidt galt, da vi første gang oplevede tåregas her i Hongkong, uddyber han over for Ekstra Bladet.

- Det er ikke helt ude af kontrol, men folk er virkelig vrede, siger Tantholdt om situationen i Hongkong. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den smertefulde episode indtraf, fordi Tantholdt ikke fik spændt masken korrekt.

- Jeg manglede lige lidt erfaring i at spænde den stramt nok, men sidenhen har det fungeret så godt, at vi har stået lige midt i tåregassen uden at kunne mærke det andet end på huden, hvor det brænder helt enormt, siger Tantholdt og slutter:

- Nu har jeg lært det, men der var altså desværre lige en generalprøve, der gik galt.

Rasmus Tantholdt kom til Hongkong fredag og regner med at vende hjem til Danmark tirsdag, hvis alt går vel, og situationen ikke udvikler sig yderligere.

