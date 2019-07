'Badehotellet'-stjerne afviser comeback

I fem sæsoner kunne danskerne nyde 28-årige Rosalinde Mynster i TV2’s hitserie ’Badehotellet’. Inden premieren på den sjette sæson kom det dog frem, at hun havde valgt at stoppe i rollen som stuepigen Fie Kjær.

Det er allerede meldt ud, at serien får en syvende sæson, som der er ved at blive filmet netop nu, men selv om Rosalinde Mynster savner stemningen omkring serien, så har hun ingen aktuelle planer om at vende tilbage.

– Ja, jeg savner mine kolleger og stemningen på settet, som er fyldt med mennesker, jeg holder af. Men jeg er ikke ked af min beslutning om ikke at være med i serien mere, siger Rosalinde Mynster til Ekstra Bladet.

Hun understreger samtidig, at en tilbagevenden slet ikke har været på tale.

– Der har ikke været snak om, at jeg skulle genindtræde i ’Badehotellet’. Jeg nyder blot at følge med og er glad for, at serien klarer sig godt, siger hun.

En dør på klem

Da Rosalinde Mynster takkede af, fortalte hun, at hun følte, hun var nået i mål med sin karakter. Hun holder dog en lille dør på klem og vil ikke afvise, at hun på et senere tidspunkt vender tilbage til serien, der gav hende et folkeligt gennembrud.

– Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at jeg måske en dag får lyst til at være med igen i fremtiden. Men det er ikke noget, jeg er interesseret i lige nu, understreger hun.

’Badehotellet’ er én af TV2’s største succeser i nyere tid og trækker over 1,5 millioner seere til skærmen, når det vises.

Det forventes, at den syvende sæson bliver vist i begyndelsen af 2020.