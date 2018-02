'Badehotellet'-stjerne er blevet mor

Skuespiller Neel Rønholt kan nu kalde sig mor til to, afslører hun på Instagram

33-årige Neel Rønholt har netop sagt 'velkommen til verden' til sit andet barn.

Det afslører hun i et opslag på Instagram, hvor hun sammen med et billede af et par meget små børnehænder skriver:

'Velkommen til verden lillesøster'.

Neel, der er kendt fra 'Badehotellet' og senest også den succesfulde TV 2-julekalander 'Tinkas juleeventyr', har sammen med sin forlovede Jens Sætter-Lassen i forvejen datteren Ellen fra 2014.

I starten af 2017 kunne en jublende lykkelig Neel Rønholt meddele på Instagram, at hendes kæreste gennem ti år, Jens Sætter-Lassen, havde været på knæ.

Det blev et stort og rungende ja fra Rønholt, men på grund af den kommende familieforøgelse blev brylluppet udskudt på ubestemt tid.

Neel Rønholt og Jens Sætter-Lassens er blevet forældre for anden gang. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi havde ikke planlagt nogen dato, men jeg havde da tænkt, at det skulle være her til sommer. Men det tror jeg ikke det bliver, når der nu kommer en lille baby, har Neel Rønholt tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Parret har fortalt, at de gerne have et kirkebryllup, men længere nåede de ikke med planlægningen.

Det har i dag ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra Neel Rønholt.

