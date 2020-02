'Badehotellet'-stjerne inspireret af legender

I 1997 blev Anette Støvelbæk uddannet skuespiller fra Skuespillerskolen i Odense.

Siden da har hun spillet et hav af forskellige roller. Heriblandt 'Lærkevej', 'Krøniken' og 'Badehotellet' i et hav af sæsoner. Hun har med andre ord spillet sammen med et hav af forskellige skuespillere - og er gift med Lars Mikkelsen, der blandt andet har været med i Netflix' hitserie 'House of Cards'.

Særligt to har gjort stort indtryk på skuespillerinden og inspireret hende. Det fortalte hun Ekstra Bladet til pressemødet forud for den nye sæson 'Badehotellet'.

- Ghita Nørby og i samme moment må jeg også nævne Bodil Udsen, svarer hun hurtigt, da hun bliver spurgt ind, hvem der har været mest inspirerende at arbejde sammen med.

Sammen med sønnike til pressemøde på 'Badehotellet's sæson 6. Foto: Jonas Olufson

Modige kvinder

I samme åndedræt nævner Anette Støvelbæk, at tiden hvor de to skuespillerinder kom frem krævede en gedigen arbejdsindsats - især som kvinde. Hun fremhæver særligt to egenskaber ved kvinderne.

- Der er noget med en grundighed. Og et mod. Det var sådan noget med, at når man kom ud i pausen, sad Ghita med manuskriptet stadig og nørdede ting, til når hun skulle ind efter pausen. Det tager jeg hatten af for, erindrer den 52-årige skuespillerinde.

Foruden Bodil Udsen og Ghita Nørby har Karen-Lise Mynster gjort indtryk på Anette Støvelbæk.

- Hun får sat ting i gang. Hun bliver ved med at forny sig og er sulten på faget.

Møderne med nogle af Danmarks tv-legender har givet stor lærdom.

- Når man bliver imponeret over folk, så tænker man: 'Hvorfor er det, de kan det, de kan?'. Så ser man det og tager det med sig, afslutter hun.