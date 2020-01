'Badehotellet'-stjerne sagde fra: - Jeg skulle ikke have savet lårbenet over

Tilpas med træning og den helt rigtige kost.

Det har været de to elementer, Anne Louise Hassing har haft fuldt fokus på, siden hun for halvandet år siden fik konstateret slem slidgigt i sin ene hofte.

Lægernes dom var klar. Den 52-årige 'Badehotellet'-stjerne skulle have en ny hofte.

- Jeg var bare ikke klar til det. Jeg skulle ikke have savet lårbenet over og sige farvel til et stykke knogle. Der var jeg slet ikke, siger Anne Louise Hassing til Ekstra Bladet.

Hun valgte i stedet at tage sagen i egen hånd og skifte livsstil. Det har blandt andet betydet farvel til kød og animalske fødevarer. Anne Louise Hassing er med andre ord blevet veganer, og resultatet har intet mindre end imponeret hende.

- Det går bare rigtig godt med min hofte i dag. Den fylder ikke så meget i mit liv mere, og derfor gider jeg egentlig heller ikke tale så meget mere om den, siger skuespilleren, der til gengæld gerne vil talt om det at turde tage sagen i egen hånd og gøre noget godt for sin krop.

Anne Louise Hassings hofte kom blandt andet i fokus, da hun måtte træde ud af kvinde-kvartetten City Singler kort før deres tiårs-jubilæumsshow, og da hun viste sig på den røde løber med krykker. Nu håber hun, at den meget omtalte hofte kan opmuntre andre i samme situation til at gøre noget aktivt mod sygdomme og skavanker.

I marts sidste år var Anne Louise Hassing på krykker. I dag mærker hun stort set ikke noget til sin hofte og drømmer om at gå Caminoen. Foto: Mogens Flindt

- Fremadrettet vil jeg gerne gøre mere for at inspirere andre. Der er så meget viden. Der er så mange ting, folk ikke ved. Det, føler jeg lidt, er min mission nu. Jeg har gået vejen. Jeg har prøvet det på egen krop og har erfaringen og så meget viden. Det vil jeg gerne dele med andre, siger Anne Louise Hassing.

Hun mener, at den vestlige holdning er meget sådan 'jeg har ondt et sted, giv mig en pille'. Den køber hun ikke.

- Jeg er mere til den holistiske tilgang, hvor man går op i, hvorfra et problem stammer. Hvad er årsagen. Det er bare mega-spændende, siger Anne Louise Hassing og fortætter:

- Jeg flipper over kroppen, og hvordan tingene hænger sammen. For mig var det utroligt vigtigt, at jeg selv gjorde noget, for det følte jeg godt, at jeg kunne. Jeg vil gerne inspirere andre til at mærke efter. Til at forstå, at kroppen godt kan. Den vil jo en det bedste, men man skal huske at behandle den ordentligt. Når det er sagt, så er der selvfølgelig nogle, der er nødt til at få en ny hofte. Og der jo også ret fantastisk, at det kan lade sig gøre at skifte sådan en, siger hun.

Måske stopper det aldrig

Ægteskabet mellem grosserer Madsen og hans frue, Therese, kommer på alvorlig prøve i den syvende sæson af 'Badehotellet', der har premiere på TV2 mandag aften.

Det fortæller Anne Louise Hassing, der spiller rollen som grossererens kone, der godt tør sige sin mening og sin mand imod. Det får han i den grad at føle, lover hun.

Serien er nået til 1940, Danmark er besat, og tyskerne truer sommeridyllen ved Vesterhavet og på Andersens Badehotel. Samtidig frister Hilter med muligheder for at lave gode forretninger med besættelsesmagten.

- Det bliver ret alvorligt, siger Anne Louise Hassing, der garanterer, at 'Badehotellet' trods årstallet bevarer den humoristiske tone, som har gjort serien så populær.

- Jeg kan godt forstå, at folk er vilde med 'Badehotellet'. Serien har noget lyst over sig, som man ikke ser så mange andre steder, og som familien kan samles om. Men jeg er nok alligevel lidt overrasket over, at det bliver ved og ved med at være så populært. Det er ret unikt, at en serie kører så mange sæsoner i Danmark. Måske stopper 'Badehotellet' aldrig, griner hun.