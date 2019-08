Bagedronning fik kæmpe chok: Vågnede med edderkop i munden

Lige nu får de fleste danske hjem lidt flere besøg af lodne, langbenede gæster.

Det er nemlig parringssæson for edderkopper, og de er i omløb overalt i det danske land.

Flere har allerede delt deres oplevelser med de oftest ubudne besøgende hos Nationen! og nu melder bagedronningen Annemette Voss sig også på banen med sin hårrejsende fortælling om en edderkop.

På sin Instagram-profil skriver kendissen om 'klamme' oplevelse.

'Annemette? Vågnede du ved, at det kildede på tungen, fordi en stor tyk og langbenet edderkop kravlede ind i munden på dig i nat, hvorefter du smadrede den ud i hovedet på dig selv mellem dine fingre og derefter kunne lugte jord-lugt under næsen den næste time?', skriver hun til et billede af sig selv i en tydelig påvirket tilstand.

Konfronteret med teenage-traume

Og ikke nok med at det er rimelig ulækkert med en edderkop til morgenmad, så blev det for Annemette Voss også en skrækkelig påmindelse om sin frygt igennem teenageårene.

'Og græd du efterfølgende dig selv i søvn, fordi du som teenager har lidt (rigtigt) af araknofobi, og derfor synes, at det her var liiiige over grænsen for din tolerance? Tak fordi du spørger, Ja. det var præcist, hvad der skete kl 05.10 i morges', skriver hun.

I et tv-interview med Go' aften LIVE fortæller hun, at hun mærkede noget 'blødt' i munden, inden hun vågnede og smækkede sig selv i hovedet som refleks.

Hvis du er en af dem, der slet ikke kan klare tanken om edderkopper, der kommer mange af lige nu, så kan du med fordel læse disse råd fra Bolius, så du ikke får besøg af en edderkop, mens du sover.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Annemette Voss, men hun er ikke vendt tilbage i skrivende stund.