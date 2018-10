'Bagedyst'-darling gift

Efter ti sammen sagde Micki Cheng og hans udkårne, Michael Grauballe Nielsen, i går ja til hinanden på en helt almindelig onsdag.

Cheng blev landskendt, efter han medvirkede i 'Den store bagedyst' i 2015, og har siden haft en del opgaver for DR.

- Det var vores tiårs-dag. Vi mødtes den 10. i 10. Derfor skulle det være den dag. Den er speciel for os, og så er der heller ikke flere datoer, vi skal forholde os til, siger Micki Cheng til Ekstra Bladet.

'Bagedyst'-darlingen og Michael Grauballe Nielsen blev viet ved en mølle i Grenå af en giftefoged.

- Vi ville gerne gøre det lidt anderledes. Og det var så hyggeligt, siger Micki Cheng og fortæller, at kun den nærmeste familie var inviteret med til ceremonien.

- Det vil så sige, at vi var 27, siger den populære bager med et grin.

Kun de nærmeste var med til vielsen. Foto: Pernille Marie Henriksen

Efterfølgende fejrede det nygifte par kærligheden med deres gæster hos Micki Chengs svigerfamilie, og den tidligere deltager i 'Den store bagedyst' havde selvfølgelig lavet en passende kage til sammenkomsten, der havde en lidt specielt sammensat menu.

- Temaet var tapas og tarteletter. Det var lige præcis sådan, som vi gerne ville have det, siger han.

Til sommer har parret planer om at holde en stor havefest for alle - også børn.

- Vi er ikke færdige med gæstelisten, men foreløbig har vi over hundrede på, siger Micki Cheng.

- Jeg håber, at vi kan tage på bryllupsrejse snart, men vi har begge to meget travlt. Og lige om lidt er det jul med mange hyggeligt bage-events, siger Micki Cheng. Foto: Pernille Marie Henriksen

Mens hans onsdag stod i romantikkens tegn, blev flere af hans kollegaer på DR fyret i den gigantiske sparerunde.

- Jeg er jo ikke ansat på DR. Jeg er freelancer og kommer, når der er en opgave til mig. Det håber jeg meget, at jeg kan blive ved med, siger Micki Cheng, der ikke har hørt fra DR i forbindelse med besparelserne.

- Jeg synes, at det rigtig synd for de af mine kollegaer, der er blevet fyret. Jeg har heldigvis stadig mit job hos Tulip, siger Micki Cheng, der kalder det ganske fint, at DR Ultra fortsætter som streaming-kanal.

- Det er jo der, målgruppen er. Men det bekymrer mig, om besparelserne går ud over kvaliteten. Det håber jeg ikke. Børn og unge skal også have ordentligt tv, siger han.

