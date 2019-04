'Bagedyst'-darling skal skilles

Ditte Julie Jensen fra 'Den store bagedyst' blev gift med sin udkårne, Marck Topgaard, i strålende solskin i Tårnby Kirke på Amager i september 2017, men blot to år senere har mørke skyer sænket sig over ægteskabet.

Efter 11 års samliv og knap 2 års ægteskab er de to nemlig gået hver til sit.

Ditte Julie Jensen meddeler i en pressemeddelelse.:

’Marck og jeg skal skilles. Det har absolut ikke været nogen nem beslutning. Tiden lige nu er rigtig svær for os alle, ikke mindst vores to vidunderlige børn'.

Ditte Julie Jensen på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

Gør ondt

I pressemeddelelsen lægger Ditte Julie ikke skjul på, at der fremadrettet er en del ting, der nu skal arbejdes på at få til at falde på plads.

'En skilsmisse gør altid ondt og jeg håber på forståelse for, at det er en sårbar og hård tid for hele familien. Vi har mange ting, der skal bearbejdes, og vi skal finde os en ny hverdag. Jeg håber inderligt, at Marck og jeg kan komme ud på den anden side som de bedste forældre til vores børn'.

Skuffet og svigtet

Meddelensen fra Ditte Julie kommer, efter Marck Topgaard tidligere i dag på Instagram lagde en video op, hvor han ses smide sin vielsesring direkte i skraldespanden.

Videoopslaget er ledsaget af et knust hjerte og ordene: 'Et langt kapitel er slut, et nyt er startet' samt en stribe hashtags - blandt andet #skuffet, #svigtet og #nytliv

Ekstra Bladet har været i kontakt med Marck Topgaard, der ikke ønsker at udtale sig yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.

I pressemeddelelsen fra Ditte Julies pr-agent Elisa Lykke fremgår det desuden, at Ditte Julie heller ikke har yderligere kommentarer.

Dramatisk påske

Da Ekstra Bladet mødte Ditte Julie for en uge siden - mandag 15. april - til gallapremiere på 'Game of Thrones' i Imperial-biografen i København, var der ikke tegn på, at en skilsmisse var under opsejling.

Tværtimod sagde Ditte Julie, at alt var godt mellem hende og manden.

- Jeg nyder bare påsken med min mand og mine børn. Så der er ikke så meget nyt under solen i privaten, sagde Ditte Julie.

Ditte Julie Jensen på den røde løber til 'Game of Thrones' for præcis en uge siden. Foto: Mogens Flindt

Bager og blogger

Ditte Julie Jensen medvirkede i 'Den store bagedyst' i 2015 og har siden levet af sine evner i et køkken.

I 2018 vandt hun den store julebagedyst på DR.

På sin hjemmeside kalder hun sig både kagebogsforfatter, kageskribent, fuldtidsblogger, og youtuber.



I en periode samarbejdede hun med vinderen af 2013-udgaven, Anemette Voss, som hun skrev bogen 'Kagemagi' sammen med, ligesom de også har drevet YouTube-kanalen af samme navn.