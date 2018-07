Bagedyst-deltager jubler: Banken bøjer sig efter svindelnummer

Efter Ekstra Bladet gik ind i sagen, har den 22-årige bagedronning Luna Richardt langt om længe fået tilbagebetalt sine næsten 17.000 kroner.

Pengene blev stjålet fra hendes konto, efter hun svarede på en mail, der viste sig at være en såkaldt phishing-mail - altså en snydemail.

- Det er helt fantastisk, og jeg nåede egentlig til et punkt, hvor jeg ikke troede, at det kunne lade sig gøre, siger Luna Richardt til Ekstra Bladet.

Den tidligere deltager i 'Den store bagedyst' fik overbragt den glædelige nyhed tidligere på ugen, da hendes bank Spar Nord valgte at erstatte det stjålne beløb, efter hun flere gange havde bedt sin bank om erstatning og i første omgang fik en afvisning.

- De skrev til mig, at de egentlig ikke var forpligtet til at give mig mine penge igen, men fordi sagen var så særlig, valgte de alligevel at imødekomme mit ønske.

- Om det skyldes min egen ihærdighed eller mediernes interesse er et godt spørgsmål, men jeg er bare glad for, at det kunne lykkes i min sag, siger Luna Richardt.

Her er mailen fra Spar Nord, der nu gerne vil tilbagebetale de franarrede penge til Luna Richardt.

Richardt valgte også indgive sagen for Pengeankenævnet, men efter at hun har fået medhold i sagen og fået sine penge igen, har 'Bagedyst'-deltageren valgt at trække klagen tilbage.

Sagen kort: Startede med en mail Sagen begyndte, da Luna Richardt modtog en falsk mail fra en afsender, der udgav sig for at være Nets. Hun undersøgte mailen nærmere, og da hun ikke fandt noget mistænkeligt, besluttede hun at svare mailen, der var skrevet på velformuleret dansk. Få minutter efter modtog Luna Richardt en verificerings-sms fra Nets. Her var en kode, der skulle godkende et køb på 1952,50 pund - knapt 16.280 kroner - fra butikken Philipp Plein, der handler med dyrt designertøj. Her gik det for alvor op for hende, at der var noget helt galt. Hun spærrede omgående sit hævekort og tænkte ikke videre over det. Efterfølgende valgte Richardt at tjekke sin konto hver dag for at være sikker på, at beløbet ikke var blevet stjålet, men skaden var allerede sket. 25. juni blev der trukket 1952,5 pund fra hendes konto. Vis mere Luk

Nye oplysninger

Leif Simonsen, der er pressechef hos Spar Nord, fortæller, at nye oplysninger i sagen var afgørende for sagens udfald.

- Tidligere har vi ikke ladet tvivlsspørgsmålet i denne sag komme kunden til gavn, men der kom nye oplysninger i sagen, og vi har set, hvordan lignende sager er blevet afgjort, forklarer han til Ekstra Bladet uden dog at ville oplyse nærmere om, hvori de nye oplysninger består.

- Her er tvivlsspørgsmålet kommet kunden til gavn i nogle tilfælde, tilføjer han.

