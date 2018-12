Bagedyst-deltager sætter studiet på pause: Starter egen virksomhed

25-årige Jon Daniel Edlund vil gøre drømmen om at leve af at lave mad og bage kager til virkelighed

Der bliver ikke brugt hverken hundreder eller tusinder af kroner på krudt og konfetti hjemme hos Jon Daniel Edlund, når 2018 bliver til 2019.

- Ej, jeg tror, jeg har nok andet at bruge pengene på, siger 'Den store bagedyst'-deltager, der har besluttet sig for at starte sin egen virksomhed.

Drømmen om at leve af at bage kager og lave mad sammen med andre skal udleves, og den 25-årige aarhusianer har ikke tid til at vente, selvom han kun mangler et halv års tid af sit lærerstudie. Han har besluttet, at bøger og penalhus skal lægges på hylden for en periode.

- Man er nødt til at smede, mens jernet er varmt. Det nu, der er bud efter mig, så det er nu, jeg skal give et de chance. Jeg går all in på drømmen, siger han til Ekstra Bladet.

Både Jon Daniel Edlunds mor og 'Den store bagedyst'-konkurrenterne Sarah og Marianne har været efter den ambitiøse aarhusianer. De synes, at han bør gøre sin uddannelse færdig, før han kaster sig ud i eventyret som selvstændig.

- 'Gør nu det fornuftige', har de alle sammen sagt, men jeg gør det også for studiets skyld. Det ville ikke få nok opmærksomhed, hvis jeg skulle bage og lave mad ved siden af. Og så vil jeg godt indrømme, at jeg var blevet lidt skoletræt, så det er lidt lækkert at have udsigt til at holde en pause, siger han.

- Der står ingen klar til at investere en masse penge i min virksomhed, men jeg har allerede jobs i kalenderen i 2019, så det skal nok gå det hele, siger Jon Daniel Edlund. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Helt præcis hvilken vej inde for kager og mad, Jon Daniel Edlund vil gå, arbejder han stadig med at finde helt ud af.

- Der er så mange muligheder. Jeg kan bage kager til fester og bryllupper, men det, jeg brænder for, er at undervise. Jeg elsker at være i et køkken - især sammen med andre. Derfor er det den vej, jeg meget gerne vil gå, siger han.

Bagedyst-deltageren har fået deltidsjob som underviser i Timm Vladimirs Køkken, og det passer den madglade aarhusianer perfekt.

- Jeg interesserer mig ikke kun for kager. Min interesse for mad er bred, siger Jon Daniel Edlund, der derfor ikke frygter at blive udkonkurreret af kagedamer som Liv Martine Hansen, Ditte Julie Jensen og Annemette Voss, der siden deres deltagelse i 'Den store bagedyst' har levet af at bage kager og udgive bagebøger.

- Jeg har jo ikke læst til lærer i tre et halvt år uden grund, og jeg vil virkelig gerne undervise i mad. Måske giver det også lidt ekstra pondus, at det er en ung mand, der kommer på banen og ikke kun er unge kvinder, der bager, siger madentusiasten, der allerede er hyret som gæsteunderviser på Suhrs Højskole, hvor han selv har været elev.

- Det glæder jeg mig helt vildt til, siger han.

Jon Daniel Edlund har ikke tænke sig at droppe sit lærerstudie helt - i hvert fald ikke i første omgang.

- Jeg har søgt om et års orlov, og så må vi se. Men for mig er det vigtige, at man tør kaste sig ud i ting, man drømmer om. Man skal sgu gå efter det, siger han.

- Overvejer du at gå så meget efter en fremtid med mad og kager, at du overvejer at tage en uddannelse inde for det. Måske konditor?

- Nej! Jeg har stor respekt for dem, der gå efter det rent fagligt, men det er ikke der, jeg er. Når jeg bager, er der altid en vis portion held med, når det lykkes. Og det elsker jeg ved det. Det skal være sjovt i et køkken. Man skal lege, og alle skal kunne være med. Det er det, jeg er vild med, siger han.

