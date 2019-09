'Bagedyst'-deltager udlever stor drøm

I 2015 deltog Jette Stub i 'Den Store Bagedyst' på DR.

Hun måtte dog efter kun to afsnit forlade programmet, men den slog ikke den 46-årige Jette Stub ud. Hun opgav nemlig aldrig drømmen om at komme til at leve af at bage.

For allerede et års tid efter sit exit i programmet, besluttede hun sig for at opsige sit job som social- og sundhedsassistent for at gå efter drømmen om et kagebageri.

- De sidste par år har været helt vilde for mit vedkommende. Jeg startede stille og roligt op med at lave kager til private samt et par caféer og butikker i lokalområdet, og siden da har det taget fart. Bestillingerne vælter ind, og jeg er så glad for, at jeg nu kan udleve min drøm om leve af at lave kager. Men det har været hårdt arbejde, og jeg har grædt et par salte og søde tårer undervejs, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Åbner butik i hjembyen

Inden længe kan Jette glædes over at kunne invitere sukkerglade indenfor i sin helt nye butik i hjembyen Helsingør.

- Jeg har haft rigtig god støtte fra mit bagland, og nu her, kun to år efter, jeg startede med at lave et par enkelte cheesecakes til den hyggelige cafe i min hjemby, åbner jeg nu op for et helt nyt kapitel i min karriere. Jeg er så glad for, at min drøm endelig går i opfyldelse, fortæller hun.

21. september 2019 åbner Jette Stub kagebutikken Kagefryd i i Helsingør. Her kan man bestille lækre kager og bagværk.

