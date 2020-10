Bagedyst-dommer: - Der var nogen, der holdt konstant øje med os

Alt var ikke, som det plejede at være, da en ny sæson af 'Den store bagedyst' skulle optages i bageteltet. Coronaudbruddet har nemlig betydet strikse restriktioner for både dommere og deltagere.

Normalt bliver der uddelt mange knus og skulderklap til deltagerne, når de kommer under pres i løbet af udfordringene. Men det har der ikke været noget af i dette års sæson.

- Vi skulle selvfølgelig holde afstand og ikke noget med at kramme, siger dommer i 'Den store bagedyst' Markus Grigo til Ekstra Bladet.

- Det var faktisk det, der var værst ved det her corona. Specielt når folk blev kede af det og græd og havde brug for, at der var nogen, der gav dem en krammer.

Se også: Vandt 'Den store bagedyst': - Det fuckede mig lidt op

Der var heller ingen under optagelserne, som ved en fejl kom til at give en krammer.

- Der var nogen, der holdt konstant øje med os, siger han.

Han forsikrer dog, at seerne ikke kommer til at savne noget i denne sæson af 'Den store bagedyst'.

- Jeg tror ikke, man tænker over det, når man ser programmet, men når man står og laver det, så tænker du meget over, at der er noget, der mangler, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Markus Grigo, Timm Vladimir og Katrine Foged Thomsen er alle tilbage i dette års sæson af 'Den store bagedyst'. Foto: Carsten Mol/DR

Ikke så coronaforskrækket

I denne sæson skal deltagerne have handsker på, når de bager de kager, som dommerne senere skal bedømme.

- Det er ikke altid det nemmeste at have handsker på, men man vænner sig hurtigt til det, siger Grigo.

Dommerne skal også have handsker på, når de bedømmer deltagernes kager.

- Det er egentlig kun for at vise folk, at vi tænker over corona. Det er bare ny måde, verden er skruet sammen på, og det kan vi lige så godt vænne os til, tror jeg, siger han.

Se også: Panik inden optagelser: - Det hang i en tynd tråd

Men dommeren havde ikke selv nogen betænkeligheder ved at smage på kagerne.

- Jeg er en af dem, der ikke er coronaforskrækket. Og jeg tænker, handsker er ikke det, der beskytter dig.

- Det, der beskytter dig, er at holde dine fingre rene og at holde afstand, siger han.

Han fortæller videre, at der ikke var nogen, som blev smittet med coronavirus under dette års optagelser til 'Den store bagedyst'.

- Så havde vi ikke lavet programmet, så var vi ikke blevet færdige.

Se også: Tv-kendis jubler: - Det blev et stort ja!

På grund af coronaudbruddet blev dette års optagelser til 'Den store bagedyst' rykket.

- Det eneste, der skete med programmet, var, at det blev skubbet på grund af corona. Så alle vores optagelser startede forsinket.

- Derfor var det ret presset, og deltagerne havde faktisk ikke nogen pauser i mellem programmerne, siger han.

Men de manglende pauser har ikke påvirket deltagernes niveau, som ifølge Markus Grigo er tårnhøjt i år.

´Den store bagedyst' har premiere på DR1 lørdag klokken 20.