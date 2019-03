Bagedyst-dommer udsat for porno-afpresning

- Det var meget intimiderende og skræmmende, siger Markus Grigo om et forsøg på digital afpresning, han har været udsat for

Dessertkok Markus Grigo, der sammen med Katrine Foged Thomsen styrer løjerne i det populære DR-program 'Den store bagedyst' mødte søndag morgen op i Imperial-biografen i København, hvor der var til gallapremiere på den nye, danske ungdomsfilm 'Hacker'.

Da Ekstra Bladet spørger den kendte kagemand om hans egne erfaringer med at færdes i den digitale verden med alt, hvad det indebærer af risiko for hacking, virus, spionering og snyderi, falder svaret prompte.

- Jeg har være udsat for, at jeg har fået sådan en mærkelig mail, hvor der er en, der har sagt: 'Jeg har hacket dig. Du har været på et porno-site, og hvis du ikke betaler så og så mange bitcoins, så sender jeg det til politiet, siger Markus Grigo.

Markus Grigo og kæresten Susanne til gallapremiere på den nye, danske ungdomsfilm 'Hacker'. Foto: Mikkel Tariq Khan

Alle ser porno

Grigo holdt dog hovedet iskoldt og lod sig ikke skræmme af den truende mail.

- Jeg var lige ved at svare: 'Ved du hvad, jeg er da ligeglad. Alle ser porno', siger Markus Grigo og tilføjer, at han indledningsvis fik et chok.

- Indtil man finder ud af, at det bare er svindel, der bliver sendt til alle og enhver, og som man selvfølgelig ikke skal reagere på, så får man da lige et chok, hvor man tænker: 'Kan det virkelig passe?' Det var meget intimiderende og skræmmende i den her tid, hvor næsten alt jo er computerstyret

Har oplevelsen ændret dine digitale vaner?

- Jeg har i hvert fald sat klistermærke over mit kamera på min computer derhjemme, siger Markus Grigo og indrømmer, at han måske også godt kunne anskaffe sig nogle lidt mere avancerede passwords.