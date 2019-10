Bagedyst-Micki om årets amatørbagere: Hun vinder

Micki Cheng nævner tre dygtige kvinder som favoritter til at løbe med sejren i denne sæson af 'Den store bagedyst'

Micki Cheng var i finalen i 'Den store bagedyst' i fjerde sæson i 2015.

Han er stadig ekstremt stor stor fan af DR's populære amatørbageprogram, og han er ikke i tvivl om, hvem der kommer til at klare sig godt i dette års dyst.

- Jeg elsker det og sidder selvfølgelig klar foran skærmen, lige så snart der kommer 'Den store bagedyst'. Det er super fedt, siger Micki Cheng til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg synes faktisk, de er kommet rigtig godt fra start. Vi har set rigtig mange flotte kager og mange gode bud på kreativitet. Niveauet er rigtig fint. Det er pænt i år. Der er ikke noget, hvor jeg har siddet og tænkt: 'Hold nu kæft! Det er grimt!'

Hvem ser du som favorit?

- Det er selvfølgelig lidt tidligt allerede nu at sige, hvem der går rigtig langt, men den der vinder mesterbageren først, plejer at være en god indikator på, hvem der kan noget, og det var jo Mia, og hun er rigtig dygtig.

Mia er med sine 17 år den yngste deltager i år, og Micki Cheng spår hende en stor bage-fremtid. Foto: DR

- Der er også en der hedder Victoria. Hende tror jeg bestemt også kan noget. Det fornemmer jeg helt klart. Og så er der Beate. Hvis hun kan holde lidt igen med sine crazy fermenterings-ting og bruge det klogt, så kan hun godt komme rigtig langt.

Micki Cheng klar til kamp ved kagebordet i 2015. Foto: Carsten Mol/DR

Siden sin deltagelse i 'Den store bagedyst' er Micki Cheng fortsat med at lave tv - blandt andet i det prisbelønnede børneprogram 'Ultras sorte bagedyst', hvor der - som navnet antyder - bages i mørke.

Cheng vil gerne lave meget mere tv, men har netop nu ikke noget konkret i kalenderen.

- Lige nu har jeg ikke gang i nogle store tv-projekter, men jeg har mange idéer i hovedet, som jeg håber på kan blive til noget.

- Jeg kan virkelig godt lide at lave fjernsyn, og det er noget, jeg vil forsøge at forfølge. Så det arbejder jeg hårdt på, siger Cheng.

Skal det nødvendigvis være bageprogrammer?

- Jeg elsker stadig at bage, men jeg drømmer om også at få lov til at lave noget andet. Så tv-projekterne må også gerne vær noget andet end bagning. Jeg vil bare gerne underholde folk.

Bedøm selv, hvem der er din favorit, når 'Den store bagedyst' går løs i aften kl. 20.00 på DR1.