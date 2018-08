'Bagedyst'-vinder afslører: Jeg er kronisk syg

Sukkersyge og kagebagning er ikke to ting, som umiddelbart går godt i spænd med hinanden. Og det gælder især, hvis personen med den kroniske sygdom lever af at bage kage og udvikle opskrifter.

Ikke desto mindre er det hverdagen for Liv Martine Hansen. To måneder efter at hun vandt 'Den store bagedyst' i 2015, fik hun konstateret type 1-diabetes.

I snart tre år har hun levet med den kroniske diagnose, men først nu har har hun valgt involvere offentligheden i sin sygdom. Det skriver hun på sin blog.

Frygtede folks reaktioner

Den 27-årige bageentusiast har frygtet omverdenens reaktion på det faktum, hun lider af diabetes.

- Folk blander nogle gange diabetes 1 og 2 sammen. Jeg har fået nogle reaktioner, hvor folk sagde: ’Det er fordi, du spiser for meget sukker', men det er ikke sandheden. Det er en kronisk sygdom, som alle kan få. Det handler ikke om, at jeg har spist for meget sukker.

- På den måde har jeg været nervøs for folks reaktioner, fordi jeg lever af at bage kage med masser af sukker. Det er jo åndssvagt, for værre er det jo ikke. Det er jo bare en del af mig, men ærligt, så har jeg været pissenervøs for at fortælle det, fortæller Liv Martine Hansen til Ekstra Bladet.

Hvis man ikke er en af de indviede i Liv Martine Hansens hemmelighed, skulle der meget til, før man ville opdage, at hun lider af diabetes. På hendes blog har hun nemlig flittigt delt sukkerfyldte opskrifter. Og det har været en fuldt bevidst handling.

- Jeg havde virkelig et behov for at bevise, at jeg sagtens kan bage kage - også dem med masser af sukker - selvom jeg har en kronisk sygdom, som ikke rimer på sukker, forklarer hun.

Hvad er diabetes? Flere end 320.000 danskere lider af diabetes. 60.000 danskere går lige nu rundt og har type 2-diabetes – uden at vide det. Type 2-diabetes udgør cirka 80 procent af alle diabetes tilfælde.



Diabetes type 1 rammer oftest børn eller unge og betyder, at insulin-produktionen i kroppen pludselig ophører fuldstændigt.



Diabetes type 2 rammer oftest voksne og betyder, at kroppen gradvist mister evnen til at optage insulin og/eller ikke producerer nok.



Symptomerne på begge typer er ekstrem tørst, hyppig vandladning, kløe, nedsat appetit og træthed.



Begge sygdomme kræver behandling med diabetes-kost, fysisk aktivitet og medicin.



En kronisk sygdom som diabetes kan medføre alvorlige psykiske problemer hos patienten.



Kilde: Diabetesforeningen Vis mere Luk

Liv Martine Hansen bagte til den store guldmedalje, da hun deltog i 'Den store bagedyst'. I sidste program gav hendes flid og ihærdighed pote, da hun kunne løfte trofæet og kalde sig vinder af årets bagedyst. Foto: DR

En slags ambassadør

Liv Martine Hansen håber, at hun kan blive en slags ambassadør for folk, som lider af diabetes.

- Jeg havde brug for, at jeg på en eller anden måde kunne hjælpe andre, være et forbillede for dem, som står i en lignende situation med at være ung og ramt af en kronisk sygdom, fortæller hun.

Det naturlige skridt for bagebloggeren har derfor været at kreere opskrifter på kager uden for meget sukker. Det har hjulpet hende med at acceptere, at hun fremover skal leve med daglige insulin-indsprøjtninger og blodsukkermålinger.

- Jeg synes, at kager, der henvender sig til diabetespatienter, godt kan være lidt slatne og kedelige i det. Derfor ville jeg gerne komme med mit alternativ, som stadig smager af lækker kage, men som ikke er lavet på hvid raffineret sukker, forklarer Liv Martine Hansen.

Udviklingen af de sundere opskrifter har resulteret i den noget sundere kagebog 'Skønne kager & Søde sager – med mindre sukker', der udkommer 6. september.

