Bagedyst-vinder udelukket: - De vil bevare spændingen

I jule- og nytårsudgaven af 'Den store bagedyst', der bliver sendt i sin anden del i aften på DR1, får licensbetalerne gensyn med seks af de medvirkende i dette års originale udgave af programmet.

Det er dog uden vinderen af det originale program, Andrea Søllested.

Hun var ikke inviteret af DR til at medvirke.

- Nej, jeg blev ikke castet, og det har jeg det fint med. På den ene side kunne det have været sjovt at komme tilbage, men på den anden side var det også ok, for jeg ved, hvad det kræver at være med.

Bevare spændingen

51-årige Andrea Søllested har en ide om, hvorfor DR ikke har inviteret hende.

- Jeg tror, at det handler om, at vinderne ret sjældent er med i nytårsudgaven. Jeg gætter på, at man godt vil bevare spændingen, siger hun.

Ikke desto mindre er Søllested glad og tilfreds.

- Det korte af det lange er, at det blev optaget i efteråret, og der havde jeg faktisk ret travlt, så det har jeg det fint med. Jeg er rigtig glad for den oplevelse, jeg har haft, og jeg synes, at jeg har fået det hele med, lyder det.

Fra venstre står Jesper Søvndahl, Kristen Jazmin Thur og Andrea Søllested. Foto: DR/Bjarne Bergius Hermansen

Programmets redaktør, Søren Olsen, svarer ikke direkte på spørgsmålet om, hvorfor Andrea Søllested ikke var med i jule- og nytårsudgaven.

Han forklarer blot, at der ikke er plads til alle.

'Vi har været i den glædelige situation, at vi har haft rigtig mange dejlige bagere at vælge mellem, og mange interessante makkerpar af venner og forskellige familierelationer', skriver han i en mail og fortsætter:

'Desværre er der ikke plads til alle i programmet. Ligesom når vi sætter holdet til årets bagedyst, så prøver vi at sammensætte et skønt og blandet cast. Vi har valgt 6 par, som vi synes gav et godt julehold'.

Krævende program

Når Andrea Søllested tænker tilbage på sin medvirken i 'Den store bagedyst', vækker det minder om glade stunder, men også det hårde arbejde, der lå bag.

- Det var stort set altopslugende i de tre måneder, man var i gang, siger Andrea Søllested og fortsætter:

- Der var intet tidspunkt, hvor jeg har fortrudt, men der har været perioder, hvor jeg tænkte, hvorfor er det lige, at jeg har sagt ja til det her.

Du kan se 'Den store jule/ og nytårsbagedyst' i aften klokken 20 på DR1.