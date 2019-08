Bagedyst-vinder viet af Buddy Holly-chef

Der var selvfølgelig en overdådig hjemmebagt bryllupskage til alle gæsterne, da Liv Martine og Mads Niemann lørdag blev gift.

Den tidligere vinder af 'Den store bagedyst' og hendes mand havde valgt, at deres store dag skulle fejres i helt hjemlige omgivelser, og derfor fandt både vielsen og selve festen sted på deres gård, Bækkelund.

Det kreative par har brugt uger på at gøre deres lade klar til braget af en fest for omkring 80 inviterede gæster. Der er blevet skrubbet og skuret, pyntet op med tyl i metervis, lavet barer med både slik, søde sager og sprut.

Parret havde bevidst fravalgt pressedækning til deres store dag, men Ekstra Bladet har fået lov til at bringe Liv Martines billeder fra Instagram.

- Vi havde den bedste dag i vores liv med alle de mennesker, som betyder allermest! Jeg er i en rus af kærlighed og her bliver jeg længe, skriver hun til billede, hvor hun også takker sin Mads, for at hun må være hans kone.

Den nygifte mesterbager har tidligere fortalt, at de har gjort alt for at holde brylluppet så nært og personligt som muligt. Og det må man sige er lykkedes meget godt.

- Det bliver min lillebror, Magnus, der skal stå for selve ceremonien. Og så bliver det min gamle chef fra Buddy Holly, der skal vie os, fortalte Liv Martine for et par uger siden.

Hendes tidligere Buddy-boss i dag er viceborgmester i Hjørring Kommune, og derfor kunne han forestå vielsen.

Liv Martine vandt 'Den store bagedyst' i 2015 og har siden gjort kager til sin levevej.