Bandlyst fra socialt medie

Visse ting går igen blandt den gennemsnitlige realitydeltager herhjemme - der er fest, farver og et indædt had til app'en Jodel.

Her kan danskere anonymt og omkostningsfrit skrive lige præcis, hvad der måtte falde dem ind, og det er tit hård kost for realityfolkene, der har fået deres helt egen kanal, hvor rygterne løber stærkt.

Dansk realitydeltager: Ramt af angst og depression

Indimellem ser man realitydeltagere selv blande sig for at dementere rygterne, hvilket blandt andet 'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl har gjort af flere omgange. Men det har haft konsekvenser.

- Jeg har været bandlyst derinde i over et år, siger han, da han gæster Ekstra Bladet sammen med sin kæreste Melina Buur.

- I over et år! Der står bare 'timeout'. Jeg har været timeout i over et år, tilføjer han.

Lenny Pihl er for tiden aktuel i tv-programmet 'Singletown'. Foto: Janus Nielsen

Hiv dem i retten

Lenny Pihl lægger ikke skjul på, at han mener, appen bør forbydes, for han mener ikke, det kan være rigtigt, at folk kan starte det ene rygte efter det andet helt uden konsekvenser. Han har tidligere kunne læse, hvordan han skulle have været sin kæreste utro på mediet.

- Den der side, den er fucking sindssyg. De sviner direkte og går direkte efter realityfolk. Det er ikke engang gossip, det er nedslagtning, og det er stikkeri. Folk, der blander sig i ens liv og kommer med falske (rygter, red.). Tit er det også rigtigt, men der er eddermame også mange gange, hvor det ikke passer, og så skal man forsvare det for folk rundt omkring, sukker han og fortsætter:

- Det er så ulækkert. Jeg forstår slet ikke, at den app kan blive ved med at køre. Den burde hives i retten og fjernes.

Tv-kendisser tager stort skridt

For ikke så længe siden kunne Lenny Pihl via kærestens telefon se, hvordan det eksempelvis var størrelsen på hans penis, der blev diskuteret.

Mens det sjældent er positivt, der skrives om realitydeltagerne, så er der særligt er et dansk par, der altid bades i kærlighed på Jodel. Hør hvem og se Lenny Pihl rase over Jodel i videoen over artiklen.

'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay.