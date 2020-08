Barbara Moleko: - Jeg har ikke lyst til at finde kærligheden

Den 34-årige Barbara Moleko er kommet ud på den anden side efter et par år, som har været udfordrende på følelsfronten.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har haft et par år, der har været lidt hårde, og jeg er ligesom kommet på den anden side, siger hun.

- Jeg er klar til at mærke mine følelser. Jeg tror, jeg har haft så travlt, at jeg ikke har forholdt mig til dem. Jeg har bare arbejdet, været mor, flyttet og blevet skilt, fortæller hun videre.

- Hvornår er du blevet skilt?

- Vi blev ikke skilt, men det føles nærmest som at blive skilt, da mig og min eks gik fra hinanden for to år siden, forklarer hun.

Se også: Dansk stjerne: - Min verden faldt fra hinanden

- Jeg har ikke lyst til at finde kærligheden lige nu, jeg er simpelthen fyldt med kærlighed til mig selv, siger hun og griner højlydt.

- Man kan ikke elske andre, hvis man ikke kan elske sig selv. Det bliver for kompromisløst, fortæller Barbara.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Barbara Moleko er blandt andet kendt for hits som 'Dum for dig' og 'Gør mig lykkelig'. Foto: Philip Davali

- Jeg har været i forhold i 15 år, og nu skal jeg have en pause, fortæller Barbara Moleko.

Men der er også en anden grund til, at sangerinden for tiden har det fint med ikke at være i et forhold.

- Jeg er faktisk træt af at skulle tage mig af andre end mig selv, siger hun smilende og tilføjer:

- Og mit barn, griner hun. Sangeren blev mor i 2013.

Coronakrisen gav plads

Det sidste halve år har givet Barbara Moleko tid til at udforske sig selv og musikken.

- Det skabte en ramme for, at vi skal tænke på en ny måde, og vi bliver nødt til at indordne os, fortæller hun.

- Så der har været plads til at udforske musikken og kreativiteten, og det tror jeg ikke, jeg ville have haft tid til på samme måde, hvis jeg ikke var tvunget til at koncentrere mig om kun musik for ikke at kede mig ihjel, siger hun.

Se også: Vanvittig energi: Gense Barbara Molekos fredagsbrag

Den populære sanger er generelt lykkedes med at få det bedste ud af en dårlig situation.

- Det er det der med, at glasset halvt fyldt eller halvt tomt. Man vælger - til dels - selv, afslutter Barbara Moleko.

'10 år på Toppen af poppen' har premiere søndag 30. august klokken 20 på TV2 og TV2 Play.