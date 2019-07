Barbara Zatler død: Blev kun 38 år

'Det er med stor sorg at familien og nære venner til Barbara Zatler kan fortælle at Barbara i starten af juli måned 2019 forlod denne verden.

Det kom som et stort chok for os alle.'

Sådan skriver den kendte danske model Barbara Zatlers familie på deres nu afdøde datters Facebook-side.

'Barbara efterlader sin datter, Samara, på 4 år. Samara bor nu hos sin far som hun er vant til at være hos og Samara har det godt', lyder det i opslaget.

Allerede bisat

Ifølge familien blev Barbara Zatler bisat 23. juli i stilhed kun med den nærmeste familie og venner til stede.

'Vi vil gerne undskylde hvis vi skulle have overset nogen som også var tæt på Barbara som måtte have ønsket at deltage i bisættelsen', skriver familien, der tilføjer, at datterens Facebook-profil indtil videre være åben og administreret af hendes familie.

Barbara Zatler på den røde løber til Danish DeeJay Awards i 2010. Foto: Anthon Unger

Zatler slog for alvor igennem, da hun kom på forsiden af den slovenske udgave af Playboy i 2009. Siden fulgte en lang række forsider, og hun gjorde også karriere som skuespiller, hvor hun havde flere mindre roller i blandt andet 'Klovn'. Derudover har hun også medvirket i 'Kendis Masterchef' og 'Zulu Djævleræs'.

Ifølge Ude og Hjemme var hun i gang med en uddannelse som socialrådgiver.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Zatlers familie.

Opdateres...

Dansk Playboy-model afviste Hefner: Ville ikke deltage i 'trusseløs torsdag'