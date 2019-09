'Barndom på bistand': Sådan går det børnene i dag

Livet har ikke altid været let for de medvirkende i det populære DR-program

Siden 2016 har DR fulgt en række børn, hvis mødre er på kontanthjælp.

Programmet 'Barndom på bistand' skildrer, gennem børnene, hvad det vil sige at vokse op uden en far, med en mor på kontanthjælp og kommunen som en fast del af familien.

Her til aften blev sidste afsnit af sæson fire sendt, og det er formentlig også sidste gang, vi kommer til at se mere til de børn, der er med i den nuværende sæson.

- De har nu brug for at leve et liv, uden at blive fulgt af en tilrettelægger, siger redaktør på programmet Helle Majbritt Rasmussen til Ekstra Bladet.

Der er sket meget med de medvirkende, siden vi mødte dem for første gang for fire år siden.

Stephanie er i dag 20 år og mor til datteren Malia.

- Det har været fedt at være med. I starten var jeg med for at råbe politikerne op, men det kom der ikke ret meget ud af, siger Stephanie til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Til gengæld er der nu mange almindelige mennesker, der forstår vores situation. Folk er imødekommende og spørger meget ind til, hvordan det er at være os.

Stephanie er ikke ked at at have medvirket i 'Barndom på bistand'. Foto: DR

Træt af opmærksomheden

De to tvillingedrenge, Peter og Mikkel, er ikke med i den aktuelle sæson af 'Barndom på bistand' og har derfor heller ikke ønsket at medvirke i artiklen.

- De blev trætte af opmærksomheden og valgte at trække sig fra serien, forklarer Helle Majbritt Rasmussen og uddyber:

- Men redaktionen bag serien er stadig i kontakt med dem. De har det godt. Mikkel er på efterskole og Peter synger i juniormandskoret på Sankt Annæ i København, hvor han også går i 9. klasse.

Peter (tv.) og Mikkel bor stadig sammen med deres mor Tine. Foto: DR.

Nicklas, som nu er 16 år, er startet på et helt nyt skoleliv på Fyn.

Nicklas fra 'Barndom på bistand'. Foto: DR

Skrappe holdninger

Programmet er socialrealisme på højt plan, og derfor er skildringen af det barske barneliv også fuldstændig ufiltreret, hvilket til tider kan virke aldeles hårdt og skræmmende at se på. Det betyder blandt andet også, at det har været svært at skærme de medvirkende fra omverdenens holdninger.

- Vores største bekymring omkring hele produktionen har hele tiden været at passe på børnene. Vores fokus har blandet været på især de sociale medier, hvor mange mennesker, ofte mere eller mindre uigennemtænkt, lufter deres skrappe holdninger, siger Helle Majbritt Rasmussen og forklarer:

- Mange af de holdninger kan virke meget sårende på børnene. Når de har været så modige at lukke os ind i deres liv, skylder vi også at passe på dem og give dem en god oplevelse af at have medvirket. For de børn har om nogen gjort os alle klogere på, hvad det vil sige at være barn i en familie, der er socialt udfordret.

Mere 'Barndom på bistand'?

Til trods for alvoren, glædes redaktionen over at have formået at skildre livet hos en række familier, man sjældent møder i mediebilledet.

Men hvorvidt der kommer flere sæsoner af 'Barndom på bistand' vides endnu ikke med sikkerhed.

- Om der kommer en ny serie om børn, der lever i miljøer, vi sjældent kommer i, er endnu uvist. Det, vi lærer hinanden at kende i alle samfundslag, er en vigtig grundpille til forståelsen af vores samfund og vores medmennesker. Vi håber meget på at kunne producere mange flere programmer i stil med 'Barndom på bistand' i fremtiden og har allerede flere stærke ideer, vi arbejder med, siger Helle Majbritt Rasmussen.

