'Barndom på bistand'-Stephanie: Håber kommunen holder sig væk

DR2 har siden 2016 fulgt en række børn, hvis mødre er på kontanthjælp.

Programmet 'Barndom på bistand' skildrer gennem børnene, hvad det vil sige at vokse op uden en far, med en mor på kontanthjælp og med kommunen som en fast del af familien.

I sidste afsnit så man programmets nu ældste barn, Stephanie, der forsøgte at give sin lillebror en god konfirmation til trods for familiens sparsomme midler.

Senere i afsnittet kommer det frem, at hun venter sig, men at hun har taget en pause fra det kommende barns far, som ikke er særlig glad for den fremtidige titel.

Stephanie har haft en hård barndom, og hun er derfor bekymret for, om tiden med kommunen får stor betydning for hendes nye liv som mor. Foto: DR

I aftenens afsnit føder 20-årige Stephanie sin datter, hvilket giver den unge mor en masse nye bekymringer om fremtiden.

- Jeg håber ikke, at kommunen kommer til at være så meget inde over mig og min datter, som kommunen var ved mig og min mor, siger Stephanie i aftenens afsnit.

Ud over at bekymre sig om kommunens indblanden vokser frygten for, om hun evner rollen som mor.

- Jeg kan godt være i tvivl om, om barnet har det godt. Jeg har derfor fået ekstra sundhedsplejerske, så barnet bliver tjekket oftere. Det er for min egen skyld, så jeg ved, jeg gør det godt.

Nicklas, 15, flytter i aftenens afsnit på efterskole, hvilket han ser frem til. Men forløbet bliver ikke helt som forventet.

Se med i aften på DR2 kl. 20.45, når sidste afsnit af 'Barndom på bistand' ruller over skærmen. Man kan desuden se samtlige sæsoner af programmet på drtv.dk.