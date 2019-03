Barnestjerne hasteindlagt: Her er årsagen

Den tidligere barnestjerne Pusle Helmuth er nu blevet klogere på, hvorfor hun for et par uger siden måtte lade sig indlægge akut

For et par uger siden blev den tidligere barnestjerne Pusle Helmuth hastet til hospitalet, efter hendes ene arm summede og blev svag.

Lægerne havde mistanke om, at der kunne være tale om en blodprop, og derfor tog de ingen chancer.

Men selvom Pusle Helmuth var igennem en lang række undersøgelser på hospitalet under sin indlæggelse, kunne lægerne ikke finde årsagen. En ting var dog sikkert: Der var ikke tale om en blodprop.

Nu har Pusle Helmuth fået mere klarhed over, hvorfor hendes arme drillede.

- Jeg blev jo MR-scannet her for nylig, og det viste, at der ikke var noget galt fysisk. Men jeg oplevede de her symptomer, fordi jeg er ramt af stress og overbelastning, siger Pusle Helmuth til Ekstra Bladet.

Pusle Helmuth på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

Hård skilsmisse

Ifølge Pusle Helmuth, der især er kendt for sin rolle i 'Min søsters børn'-filmene, har hendes nylige skilsmisse fra Søren Venderby sidste år taget hårdt på hende. De to havde været sammen i 23 år.

- Jeg har skullet få det hele til at fungere oven på en hård skilsmisse. Jeg havde lang vej til mit job. Men nu har jeg startet nyt job for at være tættere på, hvor jeg bor, for jeg har haft for meget om ørerne, lyder det fra Pusle Helmuth.

Pusle Helmuth med sin eksmand og sine to børn. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Lå i fosterstilling

Den tidligere barnestjerne har en klar idé om, hvordan hun skal blive mere afstresset i sin hverdag.

- Min dans afstresser mig, og jeg har ikke fået danset nok på det seneste. Så jeg skal lytte til min krop og dyrke mere motion, så skal jeg bare helt ovenpå, siger Pusle Helmuth, der har gået til dans i flere år.

Over for Ekstra Bladet har Pusle Helmuth tidligere heller ikke lagt skjul på, at skilsmissen tog hårdt på hende.

- En skilsmisse er den sværeste beslutning overhovedet. Det har været fuldstændig sindssygt hårdt. Jeg har da både ligget i fosterstilling og grædt og ikke villet ud af min seng den ene dag, og den anden dag har jeg været lettet. Jeg har været hele følelsesregistret igennem det seneste år, og det, tror jeg, er helt normalt, sagde hun til Ekstra Bladet i forbindelse med annonceringen af skilsmissen.

Pusle Helmuth i Zoologisk Have. Foto: Johnny Bonne

