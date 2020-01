Barnligt 'Paradise'-drama: - Jeg fortryder intet

Det kom som lidt af et chok for de fleste, da Christoffer pludselig valgte at trække sig fra 'Paradise Hotel' i onsdagens afsnit. Han havde fra dag ét følt sig udenfor blandt de andre gæster, og derfor valgte han at vende snuden mod Danmark.

Det betød, at Anna, som Türker ellers havde valgt fra, fik lov til at blive inde på hotellet, da der kun var én, der skulle forlade programmet.

Foruden Anna var særligt Casper blevet meget chokeret over Türkers beslutning om at beholde Heidi fremfor Anna, idet de var overbevist om, at de kunne stole på Türker.

For Türker var det et nemt valg at vælge Heidi til, så han havde en ekstra pige, han kunne stole på. Foto: TV3.

Dette kom for alvor til udtryk under dagens afsnit, hvor stemningen mellem Casper og Türker, der ellers har kendt i hinanden i 12 år, bestemt var anspændt. Mens Türker forsøgte at snakke med Casper og forklare ham, at det var et spil, var Casper iskold og meget fornærmet. Han ville hverken snakke med eller svare Türker, når han talte.

- Jeg har det med, at hvis nogen trodser mig - især når man kender dem rigtig godt og har en forventninger om, at vi er sammen om noget - så kan jeg godt blive lidt hidsig, siger Casper til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Så i stedet for, at jeg blev det, så trak jeg mig. Det var der bare ikke særlig stor forståelse for, men den primære grund var bare, at jeg ikke ville skabe mega meget drama og blive hidsig. Derfor ville jeg bare give mig selv noget tid, til jeg var klar.

Türker: Det er mega barnligt

Der er ingen tvivl om, at Türker bestemt synes, at Casper overreagerede meget under programmet.

- Nu har jeg jo kendt Casper i mange år, og jeg vidste godt, han ville blive meget pigefornærmet. Det er dog meget voldsomt, at han bliver så sur, som han gør. Han er en voksen mand og ikke et barn. Derfor fik jeg faktisk også lyst til at stikke lidt ekstra til ham, fordi han blev SÅ provokeret. Det var da lidt sjovt. Derfor spurgte jeg så meget, om vi ikke skulle snakke sammen, fortæller Türker til Ekstra Bladet.

- Det var slet ikke akavet at gøre ham sur. Det er en del af spillet. Men jeg prøvede at se, om jeg kunne snakke mig ud af det, for det er jo ikke fedt, hvis der er dårlig stemning på hotellet, plus at hvis nogen er sure på mig, så forsøger de at få mig ud. Så det kunne have været fint at være blevet venner.

Han indrømmer dog, at han godt kan forstå, hvorfor Casper blev så sur.

- Jeg var også blevet mega sur, hvis nogen var gået bag om ryggen på mig, men jeg havde nok også efter noget tid tænkt, at det jo er et spil. Man er der for at vinde det hele, ikke for at skabe relationer, fortsætter han og tilføjer:

- Derfor kom det an på mig, at han var så barnlig. Han kørte den virkelig langt videre, og 'Paradise Hotel' er jo et spil. Derfor var jeg også lidt ligeglad med, at han blev så sur. Jeg vidste også fra starten, at jeg ikke skulle spille sammen med ham, når han var så gode venner med Daniel. Så derfor ville jeg hellere lave splid og gøre ham pissed.

Türker og Casper kender hinanden fra Danmark og har været bekendte i 12 år. Foto: TV3.

Casper: Jeg fortryder ikke

Casper deler Türkers holdning om, at han opførte sig barnligt i aftenens afsnit.

- Jeg skrev også på min Instagram-story i går: 'Fuck, hvor var det barnligt, men fuck, hvor var det sjovt'. Jeg synes også selv, at det var helt vildt barnligt, men det var mest i afsnittet i går. Det er jo pinligt, at man bliver så pigesur og barnlig. Det kan man ikke snakke udenom, siger han og fortsætter:

- Men hvis det er det, jeg har brug for, så er det det, jeg har brug for. I øjnene hos størstedelen vil det altid være vildt barnligt, men når man selv står i situationen, så synes personen ikke selv, at det er barnligt. Jeg tager det ikke så tungt, og jeg griner bare af det hele, lyder det fra ham.

Derfor fortryder han heller ikke, at han reagerede, som han gjorde.

- Når jeg tænker tilbage på min reaktion, så fortryder jeg egentlig ikke, for jeg ved, hvordan jeg ville have reageret, hvis jeg ikke havde taget mig den tid, jeg havde brug for, siger han.