Baronessen i krig med flæske-kongen

Den influencer, som kendis-restauratøren Umut Sakarya på Instagram raser mod og beskylder for at ville nasse sig til en gratis omgang kebab på hans fastfoodsted, Guldkebab, og blot omtaler som 'Caroline', er kendissen Caroline Fleming.

Hun kan dog på ingen måde genkende hans udlægning af sagen, siger hendes manager, Jesper Thomsen.

Han forsikrer, at hun på ingen vis har haft intentioner om ikke at ville betale for den ønskede mad, men blot ville tilbyde at lægge et billede op på Instagram som tak for at lave en særbestilling på en meterlang kebab.

Rasende Umut: Jeg er træt af små snyltere

- Caroline er selvfølgelig pisseærgerlig over sagen. Hendes intentioner er blevet opfattet forkert, men vi har talt om, at det måske godt kan forstås anderledes i en tid, hvor restaurationsbranchen kæmper for at overleve, og at hun derfor skulle havde formuleret sig anderledes. Det er nok derfor, Umuts reaktion er så voldsom, siger Jesper Thomsen til Ekstra Bladet.

Han fortæller videre, at Caroline Fleming gerne vil undskylde misforståelsen og i øvrigt fortsat er interesseret i at spise på Guldkebab.

Umut giver ikke meget for Caroline Flemings udlægning af kebab-gate. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Til B.T. siger Umut Sakarya, at han ikke tror, der er tale om en misforståelse:

- Jeg har ikke brug for hverken hendes undskyldning eller forklaring, for jeg ved, hvad, hun mente, lyder det.

