Barsk fortid: Racisme, kidnapning og overdosis

Der er ingen tvivl om, at Bille Bay, der tidligere har medvirket i 'Robinson Ekspeditionen', har haft en turbulent fortid.

I en alder af 15 år blev han sendt på udveksling i en lille sydafrikansk by, hvor han blev indlogeret hos en værtsfamilie. Det blev starten på et kaotisk liv.

Ti år senere åbner Bille Bay op for Ekstra Bladet og sætter ord på den traumatiske fortid.

- Jeg fik hurtigt to gode venner, der var mørke, hvilke ikke faldt i god jord hos min værtsfar. Han fortalte mig, at jeg ikke kunne stole på dem, imens han sad og pudsede sin pistol, siger Bille Bay.

Se også: Afblæst: Her er hans reaktion

I den lille sydafrikanske by, var der en udbredt racisme, hvilket havde en stor betydning for Bille Bay. I byen blev han nemlig kaldt for 'Kaffir boy' (racistisk tilsvining,red.).

Det eskalerede hurtigt, og en af hans venner blev ifølge Bille bortført, fordi han hang ud med Bille Bay. Vennen, så han aldrig igen.

Men det stoppede ikke her. Dagen efter modtog han nemlig en besked, hvor der stod, at han ikke skulle komme i skole igen.

- Jeg tog det ikke seriøst og mødte op i skole. Der var så en bil, der trillede op på siden af mig med en riffel. Vi løber derfor over en mark for at komme væk, i mens vi blev skudt efter, siger Bille Bay.

Stoffer og alkohol blev udvejen

Derfra gik det hurtigt, og Bille Bay blev sendt hjem til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Efter han kom hjem til Danmark påtog han sig i mange år skylden for hans vens forsvinden.

- Det tog mig lang tid at forstå, at problemerne allerede eksisterede i samfundet, inden jeg kom. At jeg så udløste det, det ændrede ikke på, at de var der. I den lange periode, hvor jeg havde svært ved at acceptere det, begyndte jeg at drikke meget og tage stoffer i weekenderne, siger Bille Bay.

Stoffer og alkohol blev hans udvej, hvilket kulminerede i en overdosis, da han var 19 år gammel på Roskilde Festival.

Se også: Blærerøven var sin kone utro: - Undskyld

- Jeg var ved at dø på hospitalet. Jeg blev indlagt på en stue, hvor det var 'point of no return'. Ham der lå til venstre for mig, gik bort en time senere. Min mor besøgte mig på et tidspunkt, hvor jeg var til stede, men jeg kunne ikke bevæge mig. Her sagde lægen til min mor, at hun nok ikke skulle forvente at få mig med hjem igen, siger Bille Bay.

Tæt på at dø

Efter 26 timer begyndte hans krop at kæmpe igen, og han begyndte at vågne stille og roligt op.

Det blev et vendepunkt i hans liv. Da han forlod hospitalet, tog han et aktivt valgt om, at han ville ændre sin livsstil.

- Jeg føler en forpligtelse for at hjælpe andre. Jeg har fået en til chance og den vil jeg gerne bruge.

I dag, ti år senere, går Billy Bay meget op i sin kost og træning og er kommet på rette spor.