Begik bommert på børnenes skole

I marts kunne den populære skuespiller Nikolaj Lie Kaas fortælle, at han havde tænkt sig at tage en velfortjent pause efter et hårdt år.

Nu er han imidlertid tilbage, og onsdag troppede han op på den røde løber til sin nye film 'Kollision', hvor han kunne fortælle, at han havde brugt pausen godt på at dedikere sig til familien.

- Jeg fik lært, hvor mine børn går i skole, og hvad klasse de går i, sagde han med et glimt i øjet og tilføjede, at han faktisk begik en bommert og lærte det på den hårde måde.

- Jeg gik på et tidspunkt ind i den forkerte klasse, da jeg skulle aflevere en madpakke, sagde han med et grin.

Ny dansk storfilm: Ufrivilligt komisk

Det var kroppen, der sagde stop og krævede, at han skulle holde en pause.

- Jeg er ikke sådan en, der har arbejdspres hele tiden. Jeg synes, det er sjovt at arbejde selvfølgelig, men jeg kan godt mærke, at min krop automatisk siger, som den gør hos os alle sammen: 'Tak for nu, nu skal du holde op', og så lytter jeg til den, sagde han og forsikrede, at han er helt klar igen.

46-årige Nikolaj Lie Kaas med fruen Anne Langkilde. Sammen har de børnene Gerda og Esther. Foto: Anthon Unger

Armene om på ryggen

Derfor er Nikolaj Lie Kaas tilbage i arbejdstøjet, og han kunne på den røde løber afsløre, at han har forskellige projekter under opsejling, som han dog ikke må sige for meget om endnu, som det oftest er tilfældet, når skuespillere gæster gallapremierer.

- Jeg ved ikke, om jeg må tale om det, men der er landet noget. Det handler om timing, men der er noget udland, og der er noget herhjemme, fortalte han.

Se datoerne: Nye 'Afdeling Q'-film på vej

Han fik en stor rolle i HBO-satsningen 'Britannia', hvis anden sæson snart får premiere på HBO Nordic. Hvis der kommer en tredje, så er han med igen. Så meget kunne han dog afsløre. For lige i den internationale satsning er han bundet på hænder og fødder.

- Der er lidt snak om det, og hvis de har tænkt sig at lave mere, så har jeg ikke noget valg, for jeg har en kontrakt for tre sæsoner. Det er armene om på ryggen, om jeg vil det eller ej, sagde Nikolaj Lie Kaas, der hellere end gerne gentager sin rolle som druiden Divis.

- Det er en fornøjelse at lave, så helt sikkert.