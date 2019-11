Beha afslører stor nyhed på direkte tv

Mikkel Behas 26-årige søn, Theis Midé Erichsen, og hans kæreste, Ida, bliver snart forældre til deres første barn.

Det afslørede den stolte kommende farfar, tv-værten Mikkel Beha Erichsen, på direkte tv i 'Go' morgen Danmark' onsdag morgen, hvor han aflagde Ida Wohlert et besøg.

- Du er lige pludselig den ældste i din familie, du har fået et lille barnebarn, Hugo, og der er en til på vej – Theis og Ida får en om, hvad?,spurgte Ida Wohlert.

- Om ikke så længe, svarede Mikkel Beha Erichsen med et smil og løftede dermed lidt af sløret for familieforøgelsen.

Hele familien Beha samlet. Yders til højre ses Theis sammen med kæresten Ida. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Ingen kommentar

Over for Ekstra Bladet bekræfter Theis Midé Erichsen de glade nyheder.

- Men jeg har ikke så meget mere at sige til det på nuværende tidspunkt, siger han med et smil, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Det har derfor heller ikke været muligt for Ekstra Bladet at få mere at vide om, hvornår parret forventer, at den lille kommer til verden.

26-årige Theis Midé Erichsen mødte kæresten, Ida, i forbindelse med fjerde sæson af programmet 'Kurs mod fjerne kyster'. Her sejlede brødrene Beha jorden rundt i Havana, og i den forbindelse mødte de altså både Ida og også storebror Emil Midé Erichsens nuværende kæreste, Louise.

I juli 2018 blev Emil og Louise forældre til sønnen Hugo.

Theis Midé Erichsen sammen med sin storebror, Emil. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Mikkel Beha, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.