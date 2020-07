Beha-brødrene sætter ny dansk rekord

Nu kan Beha-brødrene Theis og Emil Midé Erichsen fra TV2-programmet 'Kurs mod fjerne kyster' kalde sig rekordholdere.

De har netop sejlet Danmark rundt på 70 timer og seks minutter. Brødrene slog altså den gamle rekord med næsten ti timer.

Det skriver TV2.

- Jamen, lige nu er jeg bare overvældet over at have været en del af en fantastisk oplevelse. Vi har fået lov at få et indblik i en verden, som jo ellers ikke er noget, som vi forstår os ret meget på, Theis og jeg. Vi har fået lov at sejle med nogle af de bedste sejlere i verden på en tur rundt om Danmark. Det har været helt vild, siger Emil Midé Erichsen til TV2.

De slog den gamle rekord på tre døgn og otte timer, men allerede inden start havde brødrene en drøm om at blive nye rekordsættere.

- Vi håber på at kunne sejle ruten på to et halvt til tre døgn. Som vejret ser ud nu, skulle vi have en god chance for at slå den gamle rekord, lød det fra den 30-årige Emil Midé Erichsen til TV2 Sport.

Det må man sige, at de har gjort.

Da båden passerede den virtuelle målstreg ude foran Aarhus klokken 13:03 i tirsdags, er rekorden altså to dage, 22 timer, 24 minutter og 21 sekunder. Det skriver løbets officielle side.

Sidste gang konkurrencen løb af stablen var ruten dog lidt anderledes end i år. Men den nye rute, som brødrene sejlede med resten af deres besætning, bliver i fremtiden den rute, sejlerne kan forvente at sejle efter.

Den nye rute er længere end den gamle. Derfor er det altså ikke blevet nemmere at kalde sig vindere. Derfor var Emil Midé Erichsen inden start nervøs for, at nogle vil mene, at det ikke var den rigtige rute, de sejlede.

Den legendariske hollandske sejler Bouwe Bekking, der har sejlet kapsejlads rundt om jorden otte gange, var skipper på båden.