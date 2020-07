Beier blæst igennem

De seneste måneder med coronavirus har fået mange danskere til at holde ferie i Danmark. Nogle gør det for første gang. Andre elsker at holde sommerferie herhjemme og rejser kun om vinteren. Men hvad kan Danmark egentlig byde på? Ekstra Bladet har spurgt kendte danskere med et grundigt kendskab til vores lands natur. Her er, hvad de holder særligt af.

Jeg drages af vand

'Landmand søger kærlighed' og 'Hjem til gården' bragte hende rundt i landet, men da hun sidste år for første gang så Møns Klint, tog det pusten fra hende.

Møns Klint er et fascinerende syn, og Lene Beier så det første gange sidste år. Foto: Per Rasmussen

- Det var imponerende. Så storslået. Tænk, at vi har noget, der er så smukt. Når man aldrig har set det før, gør det indtryk. Men i det hele taget elsker jeg Danmark, for vi har så mange vidunderlige steder og landsdele, fastslår TV2-værten Lene Beier.

Hvad enten det drejer sig om Vestkystens bølger eller Morten Korch-husene på Langeland, er hun helt oppe at køre.

- Jeg har lige været ved Hvide Sande og er blevet blæst igennem. Det kan altså noget helt særligt. Netop, fordi der er så meget frisk luft, kan man samle tankerne og komme ned i gear, mener hun.

Lene Beier er selv fra Skive, og derfor har området omkring Limfjorden og de små øer en særlig plads i hendes hjerte.

- Jeg er vild med Fur. Der er så mange små hyggelige kroge i Limfjordsområdet - og kroer. Folk er så rare og imødekommende. Området kan ikke fremhæves nok.

På landevejen med jobbet

Også Nordjylland og Sønderjylland begejstrer TV2-værten.

- Når man er så meget på landevejen med jobbet, som jeg er, finder man ud af, at hver landsdel har sin charme, og jeg bliver altid i godt humør af at møde f.eks. seje nordjyder. Nordjylland er noget specielt. Nordjyderne har en behagelig tør humor, og så haster tingene ikke mere, end de jager, på de kanter. Der hersker en dejlig ro, som er betagende. Det samme gør sig gældende for Sønderjylland.

I glæden ved det sønderjyske tænker Lene Beier ikke kun på de berømte kaffeborde med flere kager, end de fleste kan tygge sig igennem.

Jeg bliver altid i godt humør af at møde f.eks. seje nordjyder, smiler Lene Beier. Privatfoto

- Der er noget med dialekten, som gør én glad. Den kan minde lidt om den nordjyske, for i Sønderjylland er der heller ingen hast - heller ikke, når man taler sammen. Og i de områder stoler folk på hinanden. Ofte låser man ikke engang dørene, og der kan købes friske jordbær, kartofler eller æg - for nu at nævne noget, ved vejen alle steder. Det er rørende, at der bare står en bøtte, man skal putte penge i, eller at der bare er klistret et nummer til MobilePay op.

Skønne stednavne

I adskillige år har Lene Beier, husbond og de to børn boet i en landsby ved Dragør på Amager.

- Jeg drages af vand. Jeg tror ikke, at jeg kunne bo et sted, hvor der ikke er vand. Men det er der jo heldigvis mange steder i landet med den lange kystlinje, vi har. Jeg elsker at gå ture, nyde duftene og de mange andre, der slentrer en aftentur.

Herudover fascineres hun af de opfindsomme danske stednavne.

- Tænk på Vindblæs i Himmerland eller Rom eller Tarm. Nogle af navnene er så sjove, at der virkelig må have været tænkt over tingene, griner hun.

Lene Beiers tatovering er en slags gople, der blandt andet minder hende om vand. Privatfoto

Det eneste minus, Lene Beier kan komme i tanker om i forhold til Danmark, er, at vi ikke har nogen bjerge.

- Til gengæld har vi en ørken på Anholt, og det er da heller ikke ringe, smiler hun og tilføjer:

- Og slotte og mikrobryggerier. Vi er godt kørende.

