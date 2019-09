Beklager dybt: - Jeg er virkelig flov

Få hvidere tænder på bare ti minutter.

Det er løftet til de kunder, der vælger at købe tandblegeproduktet SmileBright. Samtidig lover firmaet bag, at produktet ingen skadelig virkning har på tænder eller tandkød.

Men det er langtfra den hele sandhed.

Programmet 'Kontant' på DR kan nemlig i dag afsløre, at tandblegningsproduktet SmileBright, som blandt andre kendisser som Peter Falktoft og Annemette Voss har reklameret for på sociale medier, kan være skadeligt for tænderne og ødelægge både tænder og tandkød, fordi det indeholder en alt for stor mængde af brintoverilte.

Den afsløring har fået flere af de kendte danskere, der har reklameret for produktet, til at trække deres reklamer for SmileBright tilbage med øjeblikkelig virkning, mens flere af dem også undskylder for reklamerne på deres sociale medier.

En af dem er blogger og influencer Annemette Voss, der blandt andet er kendt fra 'Den store bagedyst' på DR.

På sin Instagram beklager hun over for sine følgere, at hun har været med til at reklamere for et produkt, der har vist sig at være decideret skadeligt.

Over for Ekstra Bladet uddyber en tydeligt berørt Annemette Voss, hvordan hun har det med hele sagen:

- Jeg har det godt med, at det er kommet frem, men på samme tid har jeg det meget skidt med det. Jeg bærer ikke ansvar for svindlen, men jeg har været med til at udbrede et budskab om et produkt, der viser sig at være farligt, til tusindvis af mennesker. Jeg føler ikke, det er min skyld, at de snyder, men jeg føler, jeg bærer et ansvar for mine følgere. Det her må være alle influenceres værste mareridt, og det er sådan noget her, jeg normalt gør alt for at undgå, siger hun til Ekstra Bladet, mens hun tydeligvis har svært ved at holde tårerne tilbage.

Også realitystjernen Geggo og bloggeren Julie Elsebeth har været ude at undskylde i kølvandet på 'Kontant's afsløringer

Annemette Voss vandt DR's 'Den store bagedyst' tilbage i 2013. Siden har hun blandt andet udgivet flere bøger. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Ifølge Annemette Voss gør hun normalt altid meget ud af tjekke de firmaer, hun samarbejder med, før hun vælger at reklamere for det. Det samme har hun gjort med SmileBright.

- Jeg reklamerer for mange ting, og jeg har ingen problemer med at reklamere. Det lever jeg af, og det har jeg det fint med, hvis produktet matcher mig og mine følgere, og jeg har ikke noget problem med tandblegning, men inden jeg sagde ja til at reklamere for det, ville jeg sikre mig, at det var et sikkert produkt, som jeg gør med alt andet, siger hun og fortsætter:

- Jeg spurgte flere gange, og jeg fik at vide, at der var tale om et produkt, der var 100 procent naturligt, og at det ikke skadede emaljen eller tænderne, og det står også meget tydeligt i deres beskrivelse, så derfor følte jeg mig også tryg ved det, og det stolede jeg på. Det er jo svært at gardere sig imod, når man bliver snydt.

Har et ansvar

Selvom Annemette Voss har handlet i god tro, føler hun alligevel, at hun har et stort ansvar over for sine følgere, der kan være blevet introduceret til produktet i kraft af hende.

- Det er mig, der bliver holdt ansvarlig, for vi lever i en tidsalder, hvor vi står til ansvar for det, vi siger. Men vi kan ikke stå til ansvar for, når vi bliver snydt. Hvis det er sandt, alt det her, som DR afslører, skal jeg politianmelde det, siger hun og fortsætter:

- Men samtidig føler jeg et behov for at tage ansvar. Jeg blev opmærksom opmærksom på den her sag, og at jeg var nødt til at gøre noget. Jeg kunne ikke bare slette mine opslag. Det er ikke nok for mig. Jeg er ret sikker på, at SmileBright ikke har travlt med at ringe rundt og sige undskyld, så må jeg jo tage den på mig.

- Det lyder, som om du er meget berørt af sagen - vil du sætte et par ord på, hvorfor det går dig så meget på?

- Jeg er meget, meget ked af det, og jeg er nødt til at italesætte, at det her er bagsiden ved at være blogger. Det er mig og mit navn, der lider et knæk. Jeg er pisseked af det og især på grund af alle de tusind mennesker, der måske har købt produktet på grund af mig, siger hun og tilføjer:

- Jeg ville ønske, jeg bare kunne glemme det hele, og at det ikke var sket. Jeg ville ønske, det aldrig var sket, men jeg kan ikke lave om på det. Jeg er utrolig ked af, at jeg har været med til at udbrede det her budskab, og så bliver jeg jo bange for at blive snydt en anden gang. Det er forfærdeligt, og jeg er virkelig flov over, at jeg har været en del af det her svindelnummer.

- Set i kølvandet på den her sag er der så noget, du vil gøre anderledes, næste gang du skal reklamere for noget?

- Jeg ville gå uden om folk og firmaer, der giver mig den mindste tvivl, og følge min mavefornemmelse, og så vil jeg fortsat lave så grundig research som muligt på produkter, jeg indgår samarbejde med.

Peter Falktoft reklamerede tidligere for SmileBright, men han har nu trukket sig.