Bekræfter: Morten Breum danner par med afdøde Aviciis kæreste

Kærligheden sejrede for modellen Tereza Kačerová og den danske dj Morten Breum.

Det bekræfter den 26-årige på sin Instagram-profil i et længere opslag.

I lang tid var den smukke, unge kvinde, der tidligere var kæreste med Avicii inden hans alt for tidlige død, i tvivl om forholdet, og om hun overhovedet havde lyst til at give kærligheden en chance til.

Til sidst valgte hun dog at smide al tvivl over bord og gå ind forholdet med den 28-årige hitmager.

'Jeg var ikke i stand til at være i et sundt forhold. Jeg havde al for meget emotionel bagage, der fløj rundt om mig, og jeg vidste ofte ikke, hvad jeg skulle gøre med det,' skriver hun.

Den unge kvinde, der har et barn fra et tidligere forhold, begyndte derfor at fortælle sin danske bejler, at hun ville være en dårlig kæreste for ham og prøvede at holde ham på afstand.

'Jo mere jeg kunne lide ham, jo mere fanget følte jeg mig,' forklarer hun i opslaget.

Hypnose ændrede alt

Men efter at være blevet hypnotiseret af en tæt veninde, begyndte modellen at føle sig sikker sammen med Morten Breum, og hun besluttede sig for at ringe til ham.

'Jeg ringede til ham og sagde: 'Jeg vil gerne give os en chance'. Så nu er vi her,' skriver hun til billedet, hvor de to står sammen, og hun kysser den danske dj.

'Vi bliver revet med at tanker om for evigt og flyver rundt for at møde hinanden alle steder i verden, så vi ikke skal bruge mere end ti dage væk fra hinanden denne sommer. Intet kan såre dig mere end kærlighed, men hvad er livet uden det?' skriver hun.

Til billedet har Morten Breum kommenteret, at han takker for veninden, der hjalp med hypnosen, men også for sin kæreste.

Død kom som et chok

Tereza Kačerová var kæreste med Avicii - med det borgerlige navn Tim Bergling, da han døde i april sidste år kun 28 år gammel.

Hans tidlige død kom som et chok for hans mange fans verden over.

Efter hans død offentliggjorde hans familie et åbent brev via de svenske medier. Heri skrev de, at deres søn havde kæmpet en psykisk kamp længe.

'Han kæmpede virkelig med tanker om meningen, livet, lykken. Han orkede ikke mere. Han ville have fred,' skrev familien ifølge Aftonbladet.

Ekstra Bladet har over flere omgange forsøgt at få en kommentar om forholdet fra Morten Breum og Tereza Kačerová.